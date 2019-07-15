Кто сильнее медведь или лось? В Хабаровске готовятся к Кубку губернатора по хоккею с мячом

Медведь – символ России, лось – Швеции. На символике, выпушенной к кубку губернатора они смотрят друг, на друга оскалив зубы, показывая, что противостояние будет яростным. Действительно уже 5 сентября под сводами арены «Ерофей» в поединках сойдутся лучшие клубы двух сильнейших держав культивирующих бенди, традиционные соперники последних Чемпионатов мира.

Со стороны шведов в Хабаровск приедут два клуба из элитного дивизиона чемпионата страны - «Эдсбюн» и «Болльнес». В их составе выступают игроки национальной сборной Швеции: Андерс Свенссон, Даниэль Моссберг, Патрик Нильссон и когда-то игравшие в «СКА-Нефтянике» Кристиан Микельссон и Кристофер Фагерстрём. Медведей на турнире представляют трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России и Суперкубка страны хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» и многократный призёр чемпионата страны иркутская «Байкал-Энергия».

- Соревнования такого уровня уникальны. Болельщики смогут увидеть игру сильнейших клубов мира. «Эдсбюн» - 11-кратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка Европейских чемпионов, Кубка мира, Кубка Швеции и Чемпионского кубка. «Болльнес» - один из старейших клубов, основанный ещё в 1895 году, двукратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка мира и Чемпионского кубка. За Россию будет биться действующий чемпион страны. Зрители смогут насладиться хоккеем высочайшего класса, - рассказал Василий Грановский, капитан ХК «СКА-Нефтяник», многократный чемпион России и мира по хоккею с мячом.

В одном из интервью Василий Грановский отметил, что очень рад быть причастным к такому грандиозному событию, аналогов которому раньше не было. Он же рассчитывает, что турнир станет традиционным.

- Есть замечательное событие - Кубок мира по хоккею с мячом, он проходит в Сандвикене в Швеции и собирает лучшие клубы мира, не каждый конечно может это увидеть и я задался вопросом, почему мы не можем сделать подобное? Привести подобный турнир в Хабаровск. Тем более что наш город это локомотив отечественного хоккея, - подчеркнул Василий Грановский. – Идея всем очень понравилась, здесь проходных матчей не будет вообще, на схватки на льду ожидаются очень жаркие. Мало того мы ломаем стереотипы и хотим сделать игру еще жестче. Поговорили с клубами, с судьями, привнесем что-то новое в хоккей с мячом. Шведам идея с турниром очень понравилась и они попросили в следующий раз пригласить их заранее, что бы была возможность подстроить свои графики под это состязание.

Та же есть планы сделать турнир ежегодным, и расширить список участников до восьми – десяти, но таких же топовых команд мира.

Что касается этого года, состязания будут вестись по круговой системе, то есть каждый будут играть с каждым. В итоге лидеры, набравшие больше всего очков, сразятся в финале, остальные поделят второе и третье место. Кстати, в последний раз скандинавские клубы посещали Хабаровск в 1979 и 1982 году с серией товарищеских матчей – то есть тридцать семь лет назад.

Кубок Губернатора будет проходить в Хабаровске три дня - с 5 по 8 сентября, продажа билетов в кассах арены «Ерофей» стартует только в начале августа, однако он-лайн купить их можно уже сейчас.

- Их цена варьируется от 400 до 1000 рублей и включает в себя посещение двух игр в один день: это встречи команд в 17.00 и в 19.30, - подчеркнули в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Все матчи с участием «СКА-Нефтяник» будут проходить в семь часов вечера.