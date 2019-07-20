В Хабаровске лжетерористы требуют от сети гипермаркетов 2 миллиона рублей

На протяжении уже третьей недели продолжаются звонки о заложенных в гипермаркетах популярной торговой сети бомбах. Как сообщили в пресс-службе «Самбери», ни одно из сообщений не подтвердилось. И вот снова звонки, снова проверка и снова убытки для владельцев.

География террористических атак спустя почти месяц поражает: Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Белогорск, Петропавловск-Камчатский. Вновь эвакуируются торговые центры и гипермаркеты «Самбери» из-за информации о заложенных взрывных устройствах. Ведутся проверки.

Но помимо угроз и информации о заложенных бомбах, в адрес торговой сети приходят письма. Неизвестные вымогают у компании достаточно крупную сумму.

На прошедшей неделе в компанию «Самбери» поступило очередное письмо с требованием выплатить 2000 000 рублей. Требование злоумышленников не было исполнено. Информация о письме передана в правоохранительные органы.

Содержание письма следующее:

- Добрый день. Последнее предложение – возможность сэкономить ваши деньги. Сейчас сумма составляет 2 миллиона рублей и эвакуации прекратятся. Срок приняти решения до четверга 23:59 часов. - В случае отказа, сумма будет увеличиваться на 1 миллион рублей. Будут эвакуации по всей сети Самбери. После поступления денег мы забудем о вас. - сообщает содержание письма пресс-служба сети гипермаркетов "Самбери".

Также шантажисты прислали адрес кошелька, на который нужно перечислить требуемую сумму.

Сообщения о заложенных бомбах приходят по всему Дальнему ВостокуФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Напомним, что впервые лжетеррористы проявили себя в октябре 2018 года. В торговую сеть стали приходить электронные письма с неизвестных адресов. Анонимы требовали деньги, указывали счет для перевода. В противном случае угрожали заминировать гипермаркеты. Потом наступило затишье, и только в мае этого года пошла волна ложных минирований. Обычно звонки поступали на телефоны полиции. Каждый раз персонал торговых точек действовал строго по инструкции: выводил всех людей из зданий и терпеливо ждал на улице, пока полицейские с собаками обыскивали помещения. И каждый раз тревога оказывалась ложной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/721321" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске лжетерористы требуют от сети гипермаркетов 2 миллиона рублей.Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Не так давно полиция задержала одного телефонного террориста, который сообщил о минировании торгового центра «Большая медведица» в Хабаровске. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел посмотреть, как работают оперативные службы. В отношении любопытного хабаровчанина возбудили уголовное дело. К делу о минировании гипермаркетов он, по всем данным, не причастен.