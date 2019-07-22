В Солнечном районе спасатели ищут пропавших туристов

Незарегистрированная группа туристов совершала сплав по реке Амгунь на двух катамаранах. Они начали маршрут со станции Сулук и направлялись в поселку Березовый. В пяти километрах от поселка Джамку во время движения один из катамаранов, на котором находились отец и трое его детей, перевернулся. Двоих ребят, которые были в спасательных жилетах, спасли. В то же время 63-летний мужчина и его восьмилетняя дочь пропали. Их судьба до настоящего момента остается неизвестной. Двух спасенных детей очевидцы отвезли в пожарную часть поселка Джамку в Солнечном районе.

- Что-то конкретное о судьбе пропавших мы сейчас сказать не можем. После поступления информации о происшествии на место выехал сотрудник ГИМС для установления обстоятельств произошедшего. Вместе с волонтерами были обследованы береговая линия и водная акватория, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

Уже этим утром 22 июля к месту происшествия из Комсомольска-на-Амуре направили группу спасателей Хабаровского филиала отряда МЧС из четырех человек. Группа оснащена необходимым снаряжением и оборудованием для проведения поисковых работ.