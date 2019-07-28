Остались недовольны приговором: для бывшего губернатора Еврейской автономии требуют реальное лишение свободы

В деле бывшего губернатора Еврейской автономии вместо точки появилось многоточие. Так, в середине июля Александр Винников заслушал решение Биробиджанского районного суда, согласно которому его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Также ему назначили испытательный срок в четыре года, запретили занимать государственные должности в течение трех лет и менять постоянное место жительства без согласования с правоохранителями. Такой итог событий не устроил сторону обвинения.

Суть судебного разбирательства

Александра Винникова осудили за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Из материалов дела следует, что нарушил он требования законодательства во время закупок оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер». Выяснилось, что покупку хотели оформить по заведомо завышенной цене.

Свидетелем по этому делу выступал экс-глава управления здравоохранения автономии Александр Мацанов. Он рассказал на суде, что одна из компаний, поставляющих медицинское оборудование, имела при закупках преимущества по сравнению с другими поставщиками. Александр Мацанов объяснил, что бывший губернатор настоятельно рекомендовал работать именно с этой организацией и только у нее приобретать технику для медучреждения.

Позиция ответчика и защиты

Сам Александр Винников свою вину и во время следствия, и на судебном заседании отрицал. Он уверял, что работал в рамках закона, никогда никому незаконных распоряжений не давал, к совершению преступления не подстрекал. Бывший чиновник даже попросил вынести ему оправдательный приговор, но эту просьбу оставили без внимания. Однако суд учел, что в прошлом он имел заслуги перед родиной и определенные регалии, и вынес более мягкий приговор, нежели требовала сторона обвинения. Немалую роль в таком повороте событий сыграли адвокаты подсудимого. Они настаивали, что доводы стороны обвинения неубедительные и надуманные, а представленные суду доказательства нельзя назвать достоверными.

Чего добивается сторона обвинения?

Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, вынесенный ранее приговор сторона обвинения решила обжаловать. Основанием для этого послужил ряд причин. Например, суд не принял во внимание характер и высокую степень общественной опасности совершенного преступления, а также его последствия. Ущерб от действий бывшего главы оценили в 24 миллиона рублей. Также не учли особую роль в содеянном осужденного Александра Винникова, замещавшего на момент совершения преступления государственную должность и имевшего влияние на подчиненных лиц. В связи с этими обстоятельствами сторона обвинения просит наказание в виде реального лишения свободы.