В Хабаровске передано в суд дело 80-летней серийной убийцы из Березовки

Уголовное дело пенсионерки, обвиняемой в убийстве трех человек, передано в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Хабаровскому краю. Восьмидесятилетнюю женщину будут судить еще и по статье – надругательство над телами умерших.

История бабы Сони потрясла всю Березовку. 30 января 2019 года на одной из улиц тихого пригорода Хабаровска были обнаружены пакеты с частями человеческого тела. Личность 52-летнего погибшего установили в течение суток. Также следователи выяснили, что он снимал комнату в квартире 80-летней женщины – бабы Сони. При обыске в жилище нашли массу улик, говоривших о прямой причастности хозяйки к смерти арендатора.

В Хабаровске передано в суд дело 80-летней серийной убийцы из БерезовкиФото: Борис КОКУРИН

Женщину отправили под стражу. В ходе следствия были обнаружены еще два жутких эпизода в ее жизни. В декабре 2005 года она убила восьмилетнюю девочку, жившую по соседству. Тело расчленила и выбросила.

В марте 2013 года обвиняемая убила 77-летнюю знакомую, которую временно пустила к себе на постой. С телом поступила по уже проверенному сценарию: разрубила на куски и спрятала их.

Примечательно, что психолого-психиатрическая экспертиза признала бабу Соню вменяемой. То есть женщина полностью осознавала, что творила.