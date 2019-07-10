2019-07-10T14:26:29+03:00
Происшествия

Бабу Соню, старушку-серийную убийцу из Хабаровска, обвиняют еще в одном жестоком убийстве

Пенсионерка с февраля находится в СИЗО по подозрению в убийстве и расчленении дворника
Василий ЗАДУНАЕВ
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Именно здесь задержали пенсионерку подозреваемую в убийствахИменно здесь задержали пенсионерку подозреваемую в убийствахФото: Борис КОКУРИН
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Задержали 80-летнюю пенсионерку в начале февраля 2019 года. Взяли бабушку утром, в собственной квартире в пригороде Хабаровска – поселке Березовка, где, как предполагают следователи, она жестоко убила, а затем расчленила местного дворника, приехавшего недавно из Украины. Мужчина, как рассказывают соседи, снимал у бабушки комнату.

В злополучный день он получил зарплату, они выпили и поссорились. Затем старуха зарубила мужчину топором, тело разделала, расфасовала по пакетам и вынесла на помойку. Отрубленную руку стали таскать дворовые собаки, это увидели дети и в ужасе позвали взрослых. Те вызвали полицию.

Подозреваемую арестовали, и поместили в следственный изолятор Хабаровска. Причем, как рассказывают те же соседи, при задержании она легко, как кегли, раскидала пятерых оперативников. Правда, впоследствии в краевом следственном комитете эту информацию опровергли.

Теперь открылись обстоятельства нового преступления. Как сообщил наш источник, причастный к следствию, пенсионерку подозревают еще в одном жестком убийстве - восьмилетней девочки.

- Девочка жила в одном подъезде с подозреваемой и пропала в 2005 году. Тогда же в поселке Березовка обнаружили останки несовершеннолетней. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия и теперь следователям удалось установить причастность 80-летней женщины еще и к этому убийству, - сообщил источник.

По мнению тех, кто жил с пенсионеркой в одном подъезде, убийств, совершенных бабой Соней (так ее называли во дворе), может быть гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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