2019-08-06T06:22:39+03:00
Происшествия

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на острова

Ограничение вступит в силу при уровне Амура 530 сантиметров, с этого момента речные трамвайчики будут только вывозить людей с дач
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаВ Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

Как только уровень Амура у Хабаровска достигнет пятьсот тридцати сантиметров, дачные теплоходы перейдут на одностороннюю работу. Речные трамвайчики будут вывозить людей с островов, но никого туда не повезут - слишком опасно.

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на острова Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

- При уровне пятьсот сантиметров будут подтоплены около пятисот дачных участков, расположенных на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский и два жилых дома в Хабаровске, - сообщил на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.Как только Амур достигнет отметки пятьсот тридцать сантиметров, теплоходы начнут работать только на вывоз пассажиров.

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на острова Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Из-за наводнения остановку дачных теплоходов временно перенесли в затон. Однако сейчас идут активные работы по засыпке ворот дамбы, уже скоро вход в затон будет полностью перекрыт. Поэтому сейчас речные трамвайчики принимают дачников на борт на речном вокзале, возле пункта пропуска таможни.

Засыпка ворот дамбы.Ксения ТУРТЫГИНА

Утром 6 августа уровень Амура у Хабаровска составил 459 сантиметров. Как на том же заседании КЧС доложил Олег Волынкин, начальник главного управления МЧС по Хабаровскому краю, нас ожидают еще две волны наводнения. Первую Хабаровск переживает прямо сейчас.

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на острова Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

- По уточненным прогнозам, восьмого-десятого августа к Хабаровску подойдет гребень паводка из Амурской области, уровень Амура поднимется до отметки 550-600 сантиметров, - объяснил Олег Волынкин. – Третья волна наводнения ожидается двенадцатого-четырнадцатого августа, по прогнозам уровень составит 630-650 сантиметров.

Таким образом, у дачников остается буквально пара дней, чтобы спасти свое имущество и урожай и выехать самим из опасной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экстренное предупреждение МЧС: уровень реки Ия в районе Тулуна и Уды в районе Нижнеудинска поднимается
Этим городам опять грозит подтопление. на юге Иркутской области такая угроза нависла над Байкальском и Слюдянкой, МЧС разослал экстренное предупредление [фото]
Новости 24
Хабаровские следователи разобрались с игорным бизнесом, затронувшим Благовещенск и Москву
Хабаровчанин отомстил с огоньком за отказ отдать деньги
«Образование в интересах человека» объединит педагогов и чиновников в Хабаровске
В Еврейской автономии уже собираются оценить ущерб от наводнения
В Хабаровске ищут 13-летнего Сергея
Речные рейсы из Хабаровска в Фуюань поставят на «стоп»
О поддержке малого и среднего бизнеса рассказали в Комсомольске
Правила раздельного сбора мусора появятся в Хабаровском крае до 1 ноября 2019 года
Поездка на авто для трех хабаровчан могла закончиться трагически
Семьи в Хабаровском крае взяли ипотеку под пять процентов
«Маноминский лабиринт» появится в Хабаровском крае
В Хабаровском крае чаще жалуются на навязывание финансовых услуг
В конце августа в Хабаровском крае начнется пора дешевой рыбы
Хабаровский геймер блеснул умом, провернув махинацию с игровым сервисом
В Комсомольске тренировались разворачивать водоналивную дамбу
Из областной больницы в ЕАО пропало наркотическое вещество
Соседка сработала лучше, чем велосипедная «противоугонка» в Хабаровске
Родители первенцев в Хабаровском крае получат пособия по новым правилам
В Биробиджане отмечают подъем воды на реке Бира
Убойные «аргументы» принес с собой хабаровчанин в суд
Уровень Амура в Хабаровске 6 августа 2019: ожидается подъем на 30-40 сантиметров