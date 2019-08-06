В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на острова

Как только уровень Амура у Хабаровска достигнет пятьсот тридцати сантиметров, дачные теплоходы перейдут на одностороннюю работу. Речные трамвайчики будут вывозить людей с островов, но никого туда не повезут - слишком опасно.

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

- При уровне пятьсот сантиметров будут подтоплены около пятисот дачных участков, расположенных на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский и два жилых дома в Хабаровске, - сообщил на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. – Как только Амур достигнет отметки пятьсот тридцать сантиметров, теплоходы начнут работать только на вывоз пассажиров.

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Из-за наводнения остановку дачных теплоходов временно перенесли в затон. Однако сейчас идут активные работы по засыпке ворот дамбы, уже скоро вход в затон будет полностью перекрыт. Поэтому сейчас речные трамвайчики принимают дачников на борт на речном вокзале, возле пункта пропуска таможни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/724250" frameborder="0"></iframe> Засыпка ворот дамбы.Ксения ТУРТЫГИНА

Утром 6 августа уровень Амура у Хабаровска составил 459 сантиметров. Как на том же заседании КЧС доложил Олег Волынкин, начальник главного управления МЧС по Хабаровскому краю, нас ожидают еще две волны наводнения. Первую Хабаровск переживает прямо сейчас.

В Хабаровске дачные теплоходы перестанут возить пассажиров на островаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

- По уточненным прогнозам, восьмого-десятого августа к Хабаровску подойдет гребень паводка из Амурской области, уровень Амура поднимется до отметки 550-600 сантиметров, - объяснил Олег Волынкин. – Третья волна наводнения ожидается двенадцатого-четырнадцатого августа, по прогнозам уровень составит 630-650 сантиметров.

Таким образом, у дачников остается буквально пара дней, чтобы спасти свое имущество и урожай и выехать самим из опасной зоны.