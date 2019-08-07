В Хабаровске ожидают вторую волну паводка

Осталось меньше суток до того, как к краевому центру подойдет гребень паводка из Амурской области. Что сделано для защиты города и его окрестностей?

«ВОРОТА» ЗАКРЫТЫ

На главной хабаровской дамбе, протянувшейся от затона до «Ерофей арены», работы шли круглые сутки: земснаряд засыпал ворота, тяжелые «Камазы» наваливали сланец, наращивая надводную часть временной дамбы. К 16 часам седьмого августа работы были полностью завершены. Всего насыпано около тридцати тысяч кубометров песка - подводная часть - и чуть меньше сланца. По общему объему временная насыпь (ее демонтируют после спада воды) примерно равна бурейскому оползню.

В районе улицы Богачева, где течет небольшая одноименная речка, - опасная низина. Отсюда амурские волны могут пробраться в жилые кварталы. Поэтому здесь делают земляные валы и укладывают водоотводные трубы и рукава.

В Хабаровске ожидают вторую волну паводкаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- Таким образом мы создаем чашу, из которой насосы, способные перекачивать 720 кубометров в час, будут откачивать воду и перебрасывать через дамбу обратно в Амур, - объяснил Виталий Колтанюк, и.о. начальника управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска.

Если этого не сделать, то вода затопит жилые дома и здания в районе торговых центров «Баярд» и «Выбор». И сами центры тоже. Откачка воды будет идти круглосуточно, на случай поломки техники есть резервная. Насосы в полной боевой готовности стоят и в переулке Фабричный, и в районе «Ерофей арены».

ВОДЕ ХОДА НЕТ

На центральной набережной Хабаровска и в других местах, где есть выходы ливневой канализации в реку, тоже идут работы. Отверстия ливневок тщательно закрывают: вода может пойти обратным ходом и залить прибрежные районы и бульвары. У этой предупредительной меры есть один неприятный побочный эффект: все, что стекает в ливневки сейчас, остается там и наполняет улицы и дворы характерным запахом. По идее, нужно засыпать ливневки специальным реагентом, чтобы не допустить заражения. Об этом Татьяна Зайцева, главный санитарный врач Хабаровского края, напоминала на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мэр Хабаровска тогда заверил, что город уже заключает контракты с поставщиками. Так что, надеемся, запах в ближайшее время пропадет.

В Хабаровске ожидают вторую волну паводкаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Хабаровск, похоже, готов встретить не только пять с половиной, но и шесть с половиной метров паводка. Но что мы будем делать, если сбудутся опасения губернатора Хабаровского края, и Амур поднимется до семи метров?

ОПТИМИЗМ ХОРОШ В МЕРУ

- Дамба рассчитана на семь метров уровня. При необходимости, если увидим реальную угрозу, будем досыпать, - объяснил журналисту «КП» - Хабаровск» один из инженеров, работающих на дамбе в затоне. - Будут поставлены насосы, вон, видите? - уже подвезли. Земляная насыпь все равно пропускает воду, насосы нужны, чтобы откачивать ее из чаши затона. Техника есть, люди есть, грунт запасен.

В эти дни гребень паводка проходит через села Иннокентьевка - Пашково. По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, затоплены поймы рек Амура от Хабаровска до села Малмыж, Уссури у сел Новосоветское, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Нимелен, Амгунь на глубину 0,3-1,8 метра.

В целом, обстановка нервная, но пока поводов для паники нет. Наученные горьким опытом 2013 года, города и села готовятся к худшему, надеясь, что все-таки Амур потеряет силу. Кстати, о таком варианте говорила Светлана Агеева, начальник Хабаровского гидрометцентра: большая вода растечется по низинам в округе Хабаровска и к Нижнему Амуру подойдет уже слабый отголосок наводнения. Но, повторимся, это самый оптимистичный сценарий.

В оперативном режиме мы освещаем тему «Потоп в Хабаровском крае» на нашем сайте.