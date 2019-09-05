Русский медведь и шведский лось: в Хабаровске начался Кубок губернатора по бенди

Лось - символ Швеции, медведь - России. На плакатах и значках, выпущенных к началу Кубка губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом, животные скалят друг на друга зубы, как бы намекая, что бои на ледовой арене предстоят тяжелые. Это и в самом деле так.

Это будет битва чемпионовФото: Правительство Хабаровского края

Нашу страну представляет старожил высшей лиги русского хоккея - иркутский клуб «Байкал-Энергия» и хабаровский «СКА-Нефтяник» - команда, собравшая в прошлом сезоне все мыслимые награды на хоккейном олимпе: Кубок России, Суперкубок России, Чемпионский кубок. Кроме этого, семеро игроков из Хабаровска стали ядром сборной нашей страны, переигравшей шведов и занявших верхнюю ступеньку пьедестала на последнем чемпионате мира. Руководил победной сборной наставник «Нефтяника» Михаил Юрьев. Естественно, шведы рассчитывают на реванш.

С их стороны в Хабаровск приехали два клуба из элитного дивизиона чемпионата королевства. «Эдсбюн» - 11-кратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка Европейских чемпионов, Кубка мира, Кубка Швеции, Чемпионского кубка. И «Болльнес» - один из старейших клубов, основанный ещё в 1895 году, двукратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка мира и Чемпионского кубка.В их составе выступают игроки национальной сборной Швеции: Андерс Свенссон, Даниэль Моссберг, Патрик Нильссон и когда-то игравшие в «СКА-Нефтянике» Кристиан Микельссон и Кристофер Фагерстрём.

- Есть замечательное событие - Кубок мира по хоккею с мячом, он проходит в Сандвикене в Швеции и собирает лучшие клубы мира.Не каждый, конечно, может это увидеть, и я задался вопросом, почему мы не можем сделать подобное? Привести подобный турнир в Хабаровск. Тем более что наш город - это локомотив отечественного хоккея, - подчеркнул Василий Грановский, капитан команды «СКА-Нефтяник», один из организаторов турнира. - Идея всем очень понравилась, здесь проходных матчей не будет вообще. Мало того, мы ломаем стереотипы и хотим сделать игру еще жестче. Поговорили с клубами, судьями - привнесем что-то новое в хоккей с мячом. Шведам идея с турниром очень понравилась, и они попросили в следующий раз пригласить их заранее, чтобы была возможность подстроить свои графики под это состязание.

Кубок для турнира особенный: если на обычном трофее гравируют названия команд, ставших его обладателями, то на этом будут не только они, но и имена игроков. Если команда три раза подряд выигрывает кубок (а состязания планируют сделать ежегодными), то он остается на вечное хранение в клубе и организатор закажет новый трофей.

Кубок губернатора Хабаровского края уникален еще и тем, что раньше в России клубные матчи такого уровня не проводились. Так что у него есть все шансы войти в золотой список событийного спортивного туризма.

Сегодня, 5 сентября в 17:00 «Байкал-Энергия» встречается с «Эдсбюн», в 19:30 – «СКА-Нефтяник» играет с «Болльнес». 6 сентября матч «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник», 7 сентября – желто-черные играют с экс-чемпионом Швеции «Эдсбюном». Борьба за «бронзу» и финал состоятся 8 сентября.