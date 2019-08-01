Стало известно расписание игр Кубка губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом 2019

С 5 по 8 сентября хабаровская арена «Ерофей» примет сильнейшие клубы России и Швеции – стран, где активно развивается бенди. Кубок губернатора Хабаровского края – уникальное состязание, где в жарких схватках на льду сойдутся команды стран - принципиальных соперников всех последних Чемпионатов мира по хоккею с мячом.

Со Скандинавского полуострова в краевую столицу прибудут два клуба из элитного дивизиона чемпионата королевства - «Эдсбюн» - 11-кратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка Европейских чемпионов, Кубка мира, Кубка Швеции, Чемпионского кубка и «Болльнес» - один из старейших клубов, основанный ещё в 1895 году, двукратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка мира и Чемпионского кубка.

В их составе выступают игроки национальной сборной Швеции: Андерс Свенссон, Даниэль Моссберг, Патрик Нильссон и когда-то игравшие в «СКА-Нефтянике» Кристиан Микельссон и Кристофер Фагерстрём. Россию будут представлять трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России и Суперкубка страны хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» и многократный призёр чемпионата страны «Байкал-Энергия» из Иркутска.

- Свой первый официальный матч в новом сезоне армейцы проведут 5 сентября против шведского «Болльнеса». Согласно календарю турнира, 6 сентября хабаровчане скрестят клюшки с иркутской «Байкал-Энергией», а в заключительный день предварительного этапа турнира - 7 сентября - померятся силами с экс-чемпионом Швеции - «Эдсбюном», - отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяник». - Две лучшие команды сойдутся в решающем матче за почетный трофей 8 сентября. В этот же день «неудачники» группового этапа оспорят 3-е итоговое место.

Уже пятого августа в Хабаровске в кассах арены «Ерофей» и «Платинум-арены» стартует продажа билетов на турнир. Как сообщают организаторы, стоимость билетов составит от 400 до 1000 рублей, по одному билету можно пройти на два матча, которые будут проводиться в этот день. Посещение финала обойдется дороже – до 2000 тысяч рублей, абонемент на все игры для истинных поклонников русского хоккея обойдется в 4000 рублей.

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ ИГР ТУРНИРА ПО БЕНДИ-2019

5 сентября

в 17:00 «Байкал-Энергия» - «Эдсбюн»,

в 19:30 «СКА-Нефтяник» - «Болльнес».

6 сентября

в 17:00 «Эдсбюн» - «Болльнес»,

в 19:30 «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия».

7 сентября

в 17:00 «Болльнес» - «Байкал-Энергия»,

в 19:30 «СКА Нефтяник» - «Эдсбюн»

8 сентября

финал и сражение за третье и четвертое места турнира на Кубок губернатора Хабаровского края