В сети появилось первое изображение Кубка губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом

В социальных сетях появилось изображение Кубка губернатора. На официальной страничке хоккейного клуба из Хабаровска подобной демонстрации не последовало. Видимо, руководство команды решило не раскрывать все карты до конца, и всех любителей хоккея с мячом в дальнейшем могут ждать сюрпризы.

Если верить фотографии в соцсетях, кубок выглядит внушительно, как и положено трофею по супербенди. Как сообщалось ранее, делали его в Москве по заказу из Хабаровска.

- Мы этот кубок сделаем особенным, - подчеркнул Василий Грановский, капитан команды «СКА-Нефтяник» и по совместительству один из организаторов турнира. - На них обычно гравируют название клуба, который его выиграл, а мы хотим вписать всех игроков из победившей команды. Там будут специальные таблички.

Кроме того как подчеркнул Василий Грановский если какой-нибудь клуб три раза подряд выиграет трофей, то тот останется у него на вечное хранение, а для турнира сделают новый.

Напомним, что Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом - это уникальное событие, которое позволит хабаровским болельщикам увидеть вживую игру сильнейших клубов мира. В событии примут участие две страны постоянно оспаривающих первенство на чемпионатах мира – Россия и Швеция. Отстаивать честь нашей страны будет «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия», королевства – маститые «Болльнес» и «Эдсбюн».

- Я отношусь к предстоящему турниру только позитивно. Не помню, чтобы на моей памяти шведские команды – именно клубные – приезжали в Россию. Тем более – в Хабаровск. Для болельщиков, прежде всего, это – супер! Посмотрят немножко другой хоккей, нежели тот, что они видели раньше. Ну и для нас этот турнир – хороший спарринг в преддверие сезона. Тем более что у нас в составе такое обновление произошло. Много молодых ребят, и этот турнир – хорошая возможность проверить их в боевых действиях, понять, кто чего стоит, - отметил Алан Джусоев, полузащитник ХК «СКА-Нефтяник».

Игры на Кубок губернатора стартуют уже 5 сентября. Будут проводиться две игры в день, в полдень на лед выйдут наши соперники, вечером будут играть армейцы. Финалы пройдут 8 сентября – финалы. Это событие планируется сделать ежегодным.