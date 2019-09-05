Центральный районный суд Хабаровска оставил Олега Гроо под арестом

Бывший глава управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо был задержан правоохранителями в начале июля. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере: по версии следствия, Олег Гроо взял на карман четыре миллиона рублей. Позже мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял решение об увольнении проштрафившегося чиновника.

5 июля Центральным районным судом было вынесено решение о заключении под стражу. Последние два месяца Гроо провел в СИЗО. Следственные органы ходатайствовали о продлении срока заключения.

- Сегодня решением судьи Центрального районного суда города Хабаровска арест продлен еще на один месяц, - рассказали в Центральном районном суде. - Ходатайство было заявлено следственными органами.

Напомним, это не первое уголовное дело, заведенное в отношении бывшего главного городского дорожника. В сентябре 2018 года Олег Гроо уже попадал в поле зрения следственного комитета. Возбуждение уголовного преследования тогда инициировала прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что Олег Гроо препятствовал законной предпринимательской деятельности. Речь идет о строительной компании, которая занималась возведением жилого комплекса. Сдать дома в срок помешало, в том числе, и отсутствие дороги. Прокурор решил, что аргументация дорожного комитета была недостаточной. Тогда суд снял с Гроо все обвинения, дело закрыли за примирением сторон.

Сейчас судьба вряд ли будет столь благосклонна к бывшему чиновнику. Вместо штрафа и запрета занимать определенные должности ему грозит вполне реальный срок.