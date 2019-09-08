В Хабаровском крае закрылись все участки голосования - 23 территориальных и 791 участковая избирательная комиссия. Жители региона выбирали депутата Госдумы РФ, депутатов Законодательной думы края, двух городских - Хабаровской и Комсомольской, мэра Комсомольска-на-Амуре, а также глав сельских поселений и депутатов районных собраний.

Из почти 988 тысяч избирателей - более две трети избирателей, проигнорировали выборы. При такой явке в краевой избирком поступило большое количество жалоб наблюдателей о допущенных нарушениях. В Избиркоме уже прокомментировали обстановку, но некоторые наблюдатели считают оценку смягченной.

Так, в Центральном районе Хабаровска на избирательном участке № 198 в помещение зашёл молодой человек со стопкой поддельных бюллетеней. Он объяснил, что ему предложили подбросить их в урну для голосования, пообещав вознаграждение в размере 500 рублей.

Члены избирательной комиссии сразу распознали в бланках подделку — они отличаются от настоящих по цвету, на печати отсутствуют необходимые подписи. Инцидент попал на видео — в ролике один из членов УИК рассказывает, что имела место попытка вброса. В каждом бланке, обнаруженном у горожанина, проставлена галочка напротив партии ЛДПР. Мужчина не оказал сопротивления, сейчас с ним работают полицейские.

Кроме того, избирательные комиссии не могут обеспечить тайну голосования. На УИК № 11 и № 279 избиратели заполняли бюллетени не в кабинках, а также заходили в них по двое. Аналогичная жалоба зафиксирована в Комсомольске-на-Амуре на участке № 186.

Эксперты отмечают: «Сотни нарушений на выборах в Хабаровском крае убили желание жителей голосовать»Фото: Петр САМСОНОВ

Напомним, на участке № 157 выдали бюллетень не по паспорту, а по служебному удостоверению.

Среди голосующих оказались и "мертвые души". На участке № 794 избиратель Ялина Дудник увидела в списке человека, прописанного по ее адресу. При этом фактически он там не проживает. Жалобу по этому факту составил член избирательной комиссии.

Член УИК № 89 Марина Рязанова зафиксировала нарушение со стороны кандидата в городскую Думу Хабаровска - Ольга Кубанова вела незаконную агитацию на избирательном участке.

В копилке нарушений - жалоба от кандидата в депутаты Госдумы Владимира Титоренко. Он уверяет, что на бюллетенях по довыборам в Госдуму марка для КОИБа расположена прямо на фамилии кандидата от ЛДПР. По его мнению есть большая вероятность, что КОИБ считывает только этот знак, а не тот, который ставят избиратели.

Одно из грубых нарушений зафиксировано рядом с избирательным участком № 112 - неизвестный из автомобиля серебристого цвета выдал подошедшему избирателю 2 бюллетеня с уже поставленным «галочками», чтобы тот опустил их в урну, а взамен принес два чистых бюллетеня.

На УИК № 91 прямо в кабинке для голосования избиратель заметил ручку и стикер с надписью ЛДПР, что нарушает закон.

Кроме того, в сети появилась видеозапись, главным героем которой стал генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков, баллотирующийся в Законодательную думу Хабаровского края от партии ЛДПР. Якобы его увидели в единый день голосования садящимся в автомобиль, который числится на балансе регионального правительства. Очевидец, сделавший видеозапись, предположил, что этот инцидент напрямую свидетельствует об использовании партией административного ресурса в предвыборной борьбе. Предположительно ролик планируется использовать для жалобы, которую направили в краевую избирательную комиссию.

Эксперты же отмечают, что статус самых "грязных" выборов подтверждает те факты, о которых уже сообщали - «карусели», попытки скупки голосов, голосование «мёртвых душ» и многие другие инциденты, свидетельствующие о нечестной борьбе.

По мнению наблюдателей, подобные инциденты не только являются нарушением закона, но и дезориентируют избирателей, которым и так приходится нелегко на этих выборах. Такого количества нарушений избирательного процесса в Хабаровском крае не наблюдалось ранее.

По всем вышеперечисленным нарушениям, сейчас проводятся проверки. И на данный момент официальной информации, которая бы подтверждала, или опровергала факты нарушений нет.

Но эксперты непреклонны, что после выборов губернатора в 2018 году, жители региона поверили в институт выборов и силу своего голоса. Однако данное голосование показывает другую сторону. По сети стали ходить сообщения о разочаровании в выборах многих людей и о их нежелании участвовать в избирательном процессе.