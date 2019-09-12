В Хабаровском крае Мухенскую трассу будут ремонтировать лесозаготовители

Автомобильная дорога Хабаровск - Мухен давно выступает в качестве камня преткновения. Здесь сходятся интересы жителей поселка и лесопользователей. Проблема очевидна - большегрузы, которыми вывозят пиленные стволы регулярно доводят дорогу до такого состояния, что власти вынуждены останавливать пассажирское сообщение между населенными пунктами. И вот все заинтересованные стороны собрались за столом переговоров.

- Сегодня мы в министерстве транспорта обсуждаем проект реконструкции этой дороги, - сказал на встрече глава региона Сергей Фургал. - Предполагаем в течении нескольких лет ее забетонировать и заасфальтировать так, чтобы по ней беспрепятственно могли ездить любые транспортные средства. Сейчас решаем вопрос финансирования, будут ли выделятся на эти цели средства федерального бюджета или обойдемся собственными.

Но это дело будущего. А пока грунтовое покрытие с завидным постоянством приходит в негодность, разбиваемая колесами лесовозов. Губернатор поставил вопрос ребром. Ремонт дороги должен производить тот, кто эту дорогу разрушает. Сегодня между компаниями-лесозаготовителями и хабаровским управлением автодорог был подписан договор, по которому промышленники, пользующиеся трассой должны будут отвечать за ее содержание. Как следует из документа, за каждой компанией закреплен участок дороги, который они должны содержать в нормативном состоянии на безвозмездной основе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/731574" frameborder="0"></iframe> Губернатор лесопромышленникам.

- Каждая из компаний, которая возит лес на Мухенской трассе, будет нести ответственность за свой участок дороги. При этом специальная правительственная комиссия будет в плановом режиме контролировать ситуацию, - подчеркнул Сергей Фургал.

Лесопромышленники обязались восстанавливать поврежденное ими покрытие, до тех пор, пока в правительстве не решат вопрос с финансированием проекта реконструкции автодороги.

Напомним, в настоящее время на Мухенской трассе действует ограничение, по которому передвигаться по ней не могут автомобили массой более десяти тонн. Эта мера была принята в связи с введением на территории края режима ЧС.