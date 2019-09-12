2019-09-12T07:39:03+03:00
Общество

Рост уровня воды у Комсомольска-на-Амуре остановился

Сегодня состояние водозащитных сооружений проинспектировал глава региона
Евгения МОЛОТОВА
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Рост уровня воды у Комсомольска-на-Амуре остановился. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краюРост уровня воды у Комсомольска-на-Амуре остановился. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре остается стабильным второй день. Вода держится на отметке 829 сантиметров, что по мнению гидрологов говорит о том, что пик Амурского паводка миновал. Между тем, радоваться рано. Работы по защите от затоплений продолжаются по всей территории Нижнего Амура. Сегодня в Город юности прибыл губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона проинспектировал водозащитные сооружения, уточнил ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим и пообщался с жителями Комсомольска.

- Я думаю, дамбу на Менделеева нужно оставить после того как вода уйдет, - отметил Сергей Фургал. - Подсыпать, сделать проходимой для транспорта, оформить спуск к реке, и оставить как есть.

По сообщению администрации Комсомольска в настоящий момент подтоплены в общей сложности 454 жилых дома и 947 приусадебных участков. При этом, строения топит не река, а грунтовые воды.

Рост уровня воды у Комсомольска-на-Амуре остановился. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Рост уровня воды у Комсомольска-на-Амуре остановился. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Грунтовыми водами подтопило поселки Победы, Парковый, а также микрорайон 66-й квартал. Именно там пострадало наибольшее количество домов,- уточнили в Комсомольской городской администрации. - Вода зашла на улицы, в подъезды домов и подвалы. Подтопило более 30 школ и детсадов, социальные учреждения. Мы откачиваем воду круглосуточно, но это помогает лишь частично. Обнадеживает, что уже завтра может начаться спад, и вода отступит. Пока строители продолжают отсыпать все слабы места в городе. Работы идут круглосуточно, наращиваем как дамбы, так и участки улиц,

В Комсомольске круглосуточно работают сотрудники ГУ МЧС. Спасатели укрепляют дамбы мешками с песком, откачивают воду с городских улиц и из подвалов жилых домов. В Силинском микрорайоне, Интернациональном проспекте и Теплом ключе, которые сильнее всего пострадали от разгула стихии работают усиленные пожарные группировки.

Фургал на дамбе в Комсомольске.

- Управлением по делам ГО и ЧС г. Комсомольска-на-Амуре организована выдача мотопомп для откачки воды из социально-значимых объектов. За прошедшие сутки выдано 83 мотопомпы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Работает 16 насосных групп в составе 45 единиц насосного оборудования различной мощности, общей производительностью более 24 тысяч кубических метров в час.

В подтопленных районах и на дамбах, защищающих жилые микрорайоны Города юности, в круглосуточном режиме организовано дежурство восьми спасательных групп. Плавсредства продолжают дежурство на подтопленном Хорпинском шоссе. Спасатели переправляют жителей и имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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