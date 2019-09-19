Власти Хабаровского края не собираются лишать жителей села Владимировка дороги и моста

Одна из крупнейших лесопромышленных компаний края ООО «Азия лес», у которой с недавних пор начались проблемы в работе, покидает территорию района имени Полины Осипенко. Жители села Владимировка боятся, что с уходом компании они останутся без связи с большой землей.

По селу поползли слухи, будто власти Хабаровского края требуют, чтобы уходя, компания провела рекультивацию земель, использованных под дорогу. Проще говоря, снесла трассу и мост, также ею построенный. Однако всем этим добром пользуются не только лесодобытчики, но и местные жители. Люди встревожились и обратились напрямую в правительство края с просьбой оставить им дорогу и мост.

Там несколько удивились, ведь речи о полном уничтожении транспортной инфраструктуры, выстроенной «Азия лес», не идет.

- Расторгнут договор аренды с ООО «Азия лес», участки выведены из аренды. Дорога, построенная к этим участкам, проходила по землям лесного фонда, находящихся в федеральной собственности. Она связывает Владимировку и районный центр, - рассказал Сергей Бутин, и.о. начальника управления лесами правительства Хабаровского края. - Каким-то образом эта дорога оказалась в собственности у коммерческой организации.

Получается, что даже после расторжения договора аренды компания, скажем так, сохранит свое влияние в районе. Установит плату за проезд, запретит, например, определенному виду автотранспорта проезжать по дороге - и так далее, на что фантазии хватит. Но есть нюанс: федеральные земли в подобной ситуации не могут переходить в частные руки - таков закон. Тут можно остановиться и задуматься: на какой кривой козе лесопользователям удалось объехать закон? Но мы подумаем над этим позже. Сейчас важно то, что людей все-таки не оставят без связи с большой землей.

Управление лесами подало иск в арбитражный суд о признании права собственности на дорогу незаконным.

- Земли под подъездную дорогу к арендованным участкам были выделены «Азия лес» также на условиях аренды. Но добровольно компания не согласилась отказаться от незаконной собственности. После того, как право собственности будет признано незаконным, будем искать организацию, которая возьмет дорогу и мост в обслуживание, - отметил Сергей Бутин.

По словам Сергея Бутина, по другим районам, где присутствует «Азия лес», схожих проблем пока не возникло.

Напомним, особую известность «Азия лес» приобрела в связи с громким коррупционным делом. По нему были арестованы экс-министр природных ресурсов Хабаровского края Василий Шихалев и Александр Пудовкин, бывший генеральный директор компании «Азия лес». Их подозревают в мошенничестве с лесным фондом. Компания Пудовкина получила субсидию в один миллиард рублей на «приоритетный инвестиционный проект», который так и остался проектом. Кроме того, лесозаготовитель без каких-либо законных оснований вырубил лес на крупную сумму.