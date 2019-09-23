Беда от воды: в Комсомольске-на-Амуре полным ходом идут работы по устранению последствий наводнения

Гребень Амурского паводка смещается по нижнему Амуру. «Большая вода» покидает Комсомольск, сегодня утром уровень реки у города Юности составил 754 сантиметра. Спасатели МЧС приступили к расчистке затопленных территорий. В зоне затопления оказались как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады, дороги.

- Сейчас мы собираем информацию и проводим анализ обстановки для составления плана проведения аварийно-восстановительных работ, - отмечает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко. - Дома и придомовые территории освобождаются от воды — будем проводить работы по расчистке и ремонту. Заниматься этим будут сотрудники МЧС и военнослужащие. Уже ведутся работы по освобождению от мусора центральной набережной, мылкинской дамбы, Хорпинского шоссе. Расчищаем дорожное полотно, вывозим грунт, демонтируем временные защитные дамбы у жилых домов.

После откачки и расчистки территорий спасателей сменят сотрудники Минобороны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Работу ведут и оценочные комиссии. У них другая задача — оценить ущерб от подтопления и определить суммы компенсационных выплат за разрушения, которые стихия нанесла подворьям горожан. Так реализуется поручение Владимира Путина. Еще 18 сентября президент распорядился об оперативной организации подсчета пострадавшего жилья и имущества. Комиссии приступили к работе даже в тех местах, где вода еще не сошла. Так, в микрорайоны Менделеева, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Победы и в поселок Малая Хапсоль членов комиссии доставляют на лодках спасатели МЧС.

- Продолжаем откачивать воду в шестьдесят шестом квартале и пригородах Комсомольска-на-Амуре, - рассказывает Наталья Шувалова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Осушаем подвалы, подтопленные грунтовыми и дождевыми водами. В течение прошедших суток работало 18 насосных групп в составе 31 единицы насосного оборудования общей производительностью более 20 тысяч кубических метров в час.

После откачки и расчистки территорий спасателей сменят сотрудники Минобороны. Они проведут работы по дезинфекции и дератизации.