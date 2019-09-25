Санитарными вырубками на озере Амут в Хабаровском крае заинтересовались прокуратура и губернатор

Накал страстей вокруг санитарных вырубок на склонах хребта Мяо-Чан не утихает. Работы, которые ведут специалисты «Дальневосточной авиационной базы охраны лесов» вызывают тревогу не только у экологов. Неравнодушные жители региона написали петицию в адрес губернатора Сергей Фургала, подписать которую могли все желающие. На сегодняшний день ее подписало уже более двух с половиной тысяч человек. Глас народа был услышан — сегодня губернатор потребовал разобраться с ситуацией вокруг одного из чудес Хабаровского края.

- Это что же такое получается, за здорово живешь заехали, вырубили сопки, озеро запоганили и думаете, что никому за это ничего не будет? Ошибаетесь, - возмутился глава региона. - Создадим комиссию, поедем по всем санитарным вырубкам, проведем анализ пеньков и разберемся, что это был за лес, каких пород, куда он делся, куда делись деньги от его реализации.

Сплошные вырубки приводят к замутнению воды и заилению озераФото: Ольга КИВА

В комиссию, создание которой инициировал Фургал войдут представители всех заинтересованных ведомств: минприроды, управления лесами, управления собственной безопасности и представители федеральных органов по надзору за лесами.

- Планируется выехать на места вместе с техническими средствами, дать оценку по сплошным рубкам, - поделился планами руководитель департамента региональной безопасности Владимир Соломатин. - Также проведем заборы воды, определим чем и на сколько она загрязнена.

Одновременно, губернатором был введен запрет на свободную продажу вырубленной лесхозами древесины. Теперь она будет реализовываться через биржу. И эта новация коснулась не только Амута. Под горячую руку попали все сплошные рубки региона.

- Амут, это задача первостепенная, - отметил Сергей Фургал. - Но это не значит, что на остальных территориях все останется без контроля. Разбираться будем со всеми.

Не осталась в стороне и природоохранная прокуратура. 20 сентября инициирована проверка деятельности Амгуньского лесничества и «Дальневосточной авиационной базы охраны лесов» в районе хребта Мяо-Чан. С просьбой разобраться с тем, как одно из красивейших мест Хабаровского края превращается в грязную лужу обратились экологи краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/734011" frameborder="0"></iframe> Фургал про Амут.

– К сожалению, это не единичный случай, когда механизм санитарных рубок используется в целях, далеких от благих, — отметил руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. — Мы займемся организацией круглого стола по данной теме, с привлечением всех тех, кому небезразлична судьба Амута. Подключим наших экспертов для того, чтобы разобраться во всех аспектах этой истории – на каких основаниях назначены рубки, кто определяет, что они необходимы, существует ли возможность обсуждения проектов вырубок, которые затрагивают подобные рекреационные зоны, активно посещаемые туристами. Сегодня важно, чтобы этот процесс был прозрачен и понятен — прежде всего самим властям, ведь они отвечают перед людьми и государством, как распоряжаются лесным фондом Хабаровского края.

Напомним, озеро Амут - уникальный природный заповедник, признанный одним из семи чудес Хабаровского края.