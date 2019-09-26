Ситуация с приостановлением лова кеты в Хабаровском крае выгодна в первую очередь представителям малого бизнеса

24 сентября комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб Хабаровского края приняла решение о приостановке промышленного лова осенней кеты в Амуре и Амурском лимане. О том, как эта инициатива отразится на дальневосточниках, корреспонденту «КП-Хабаровск» рассказала экономический консалтер Светлана Филиппова.

- Квоты на вылов лососевых устанавливаются в регионе ежегодно и зависят от целого ряда факторов, - отмечает эксперт. - До последнего времени в этой сфере сохранялась тенденция экономического приоритета. Проще говоря, погоду на рынке определяли именно крупные рыбопромышленные компании. Их профит очевиден: больше добыча - больше доход. А в этом году мы наблюдаем смещение полярности в сторону мелких рыбодобытчиков.

Речь о том, что в принятии решений о добыче осенней кеты в этом году принимали участие не только власти и промышленники, но и ученые и представители общественности. И их мнение было учтено. Сейчас инициатива комиссии по добыче анадромных видов рыб также пошла вразрез с интересами рыбодобывающих компаний. Но вот вопрос: как ситуация отразится на жителях региона, которым власти обещали «Доступную рыбу»?

- Будем откровенны, проект «Доступная рыба», о котором говорят ежегодно, только на бумаге смотрится социальным, - подчеркивает Светлана Викторовна. - Его идея заключалась в исключении из логистической цепочки посредников. На современном этапе это фикция. Фактически большую часть доступной рыбы составляет продукция, поступающая не столько из Амура и Амурского лимана, сколько из Охотского моря. Здесь без посредников не обойтись. Стоимость этих биоресурсов будет выше, чем добытых на месте, поскольку в нее закладываются расходы по хранению и транспортировке. А перевозят и предоставляют склады компании-посредники. В этом году по соглашению предпринимателей и краевых властей рекомендованная цена для килограмма «доступной рыбы» - 144 рубля. Ключевое слово здесь - «рекомендованная». То есть должны, но не обязаны. Результаты можно видеть на полках магазинов. Если в крупных ритейлах договоренности более-менее соблюдаются, то супермаркеты и магазины шаговой доступности берут продукцию у посредников. И устанавливают цену с учетом своих затрат, на 20-30 рублей дороже. Фактически чуть ли не единственной реально доступной рыбой для горожан остается навага.

Куда же уплывают добытые в Амуре биоресурсы?

- Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на полки западных магазинов, таможенные сводки и накладные РЖД, - отвечает эксперт. - Рыба, добытая в речном лимане, более высокого качества, по сравнению с морской, поэтому по большей части идет на экспорт, либо отправляется в центральную часть России. В первую очередь именно центральные регионы и пострадают от введенного запрета.

Получается, что сохранение популяции лососевых, ставшее причиной введения ограничений, - это гол в свои ворота, то есть невыгодно никому? Светлана Филиппова с этим не согласна.

- Восстановление и увеличение популяции - это инвестиции в будущее, - отмечает она. - В стратегическом плане оно совершенно верно. То, что запрет не коснулся любительского лова и малочисленных коренных народов, тоже вполне разумно. С теми технологиями, которые разрешены для лова этой категории рыбаков, существенного ущерба они не нанесут. И вот еще один интересный момент. Свежая рыба у перекупщиков-нелегалов идет по 100 - 120 рублей за килограмм. Нетрудно спрогнозировать, в какую сторону повернется покупательский спрос, и какую кету жители региона сочтут более доступной. Да, по сравнению с крупными поставщиками у стихийных торговцев меньше расходная часть, быстрее оборачиваемость средств, но ведь меньше и объемы закупок. Фактически именно они воплощают в жизнь схему проекта доступной рыбы. Сразу оговорюсь, здесь мы говорим не в макроэкономическом плане.

Вот и выходит, что промышленный запрет на вылов кеты - рука помощи, протянутая краевыми властями малому бизнесу. Только контингент представляется довольно сомнительным с точки зрения легитимности.