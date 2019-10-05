Власти ЕАО готовы к отопительному сезону, но это не точно

«КП» - Хабаровск» писала о крайне сложной ситуации, сложившейся в Еврейской автономной области в преддверии холодов. Губернатор области Александр Левинталь попросил денег у федерального центра на «приведение объектов ТЭК и ЖКХ в нормативное состояние и создание запасов топлива». И практически одновременно объявил режим чрезвычайной ситуации, настолько все было плохо.

ГОТОВЬ КОТЛЫ ЛЕТОМ

Во время рабочей поездки по Хабаровскому краю полпред президента по ДФО Юрий Трутнев своим фирменным тихим голосом дал крайне резкую оценку действиям властям области. По его мнению, единовременное поступление средств из федеральной казны снизит остроту проблемы, но не решит ее. Корни зла нужно искать в бюджете ЕАО, точнее, в его несбалансированности.

- Область обязана пройти отопительный сезон безаварийно. Ситуация, когда к зиме область задает вопрос «А на что нам отапливать поселения?», недопустима. Об этом нужно было думать заранее, - с нажимом сказал Юрий Петрович.

Спустя три дня после этих слов область отчиталась: общая готовность к зиме – свыше 73%. Не позднее 15 октября, когда по прогнозам установится среднесуточная температура восемь градусов, начнется отопительный сезон.

УГОЛЬ ВЕЗЕМ, ДОГОВОРЫ ЗАКЛЮЧАЕМ

В пятницу губернатор ЕАО заслушал отчеты глав район о состоянии дел: готовность котельных, объемы запасов угля и мазута, проблемы, текущий ремонт и т.п. Отябрьский и Ленинский районы отрапортовали: готовность сто процентов. Все котельные отремонтированы, электричество есть, сорокапятидневный запас твердого топлива сделан. Запуск отопления в этих районах запланирован с 12 до 15 октября, в зависимости от погоды.

Котельные Биробиджанского района, по которым было (да и остается) много вопросов, решением депутатов переданы в собственность области. Уголь на них начнут завозить в ближайшие дни – времени стоять в задумчивости нет. Александр Левинталь сказал, что будет лично отслеживать процесс.

Сложная ситуация в поселке Приамурский, Смидовичский район. Здесь люди также получают тепло от котельной, а она находится, вернее, находилась под управлением коммерческой организации по концессионному соглашению. Местные власти столько задолжали коммунальщикам, что те вышли из соглашения. Сейчас нужно срочной найти другую компанию, которая на свой страх и риск неплатежей заключит новый договор. Заодно губернатор поручил проверить законность действий бывшего концессионера.

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

За кадром осталась Волочаевка-2, где ранее прокурорская проверка обнаружила изношенные донельзя котлы и участок теплотрассы, изъеденный коррозией. Возможно, об этом губернатору было доложено отдельно. На склады Биробиджанской ТЭЦ завезено свыше 37 тысяч тонн угля, это процентов на двадцать больше норматива. На остальных котельных сделан запас примерно на треть от нормативного. Местные власти заверяют, что батареи потеплеют по графику.

В Облучненском районе, как сообщил его глава, в нескольких поселениях уже дали тепло – здесь уже холодно и даже выпадал снег. Нормативный запас угля будет завезен «в ближайшее время». Напомню, это один из трех районов области (Облучненский, Биробиджанский и Смидовичский), где и был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Резюмирую: 12-15 октября в дома жителей всей области должно прийти тепло и, возможно, власти успеют заткнуть все дыры к этому времени. Очень надеюсь, что зима 2019/2020 пройдет без масштабных коммунальных аварий и в котлах не обнаружатся свищи.