Губернатор Хабаровского края сменит прописку?

Работенка у главы региона та еще. Едва разобравшись с самыми горящими вопросами краевой столицы губернатор отбыл в Город президентского внимания, сопровождая в этом вояже полпреда Юрия Трутнева. Вице-премьер посетил ряд строящихся объектов и остался увиденным крайне недоволен.

Комплексный план развития Комсомольска предусматривает возведение 24 социально-значимых объектов. В их числе спортивные комплексы, медицинские учреждения, модернизация систем водоснабжения и канализации и реконструкция дорожного полотна. На двадцати из них полпред углядел нарушения.

- Из этих 20 объектов за 19 ответственность несет правительство края, - отметил Юрий Трутнев на совещании по реализации комплексного плана развития Комсомольска. - Мы с губернатором переговорили, я попросил его эту всю работу взять под личный контроль, разобраться, чтобы этого больше не продолжалось. Надо, чтобы работы были организованы в срок.

Одной из острейших проблем является строительство здания межрайонного онкодиспансера, готовность его на сегодня чуть меньше 8%. Проблема в застройщике, который сильно отставал от графика. Проблемы возникли и с рабочей документацией, которая нуждается в доработке. Сейчас этим вопросом занимается «Гипроздрав».

- Руководитель региона несет ответственность за все, - согласился с критикой полпреда Сергей Фургал. - Будем работать, улучшать администрирование, более взвешено подходить к привлечению подрядчиков. Чтобы наверстать и исправить все отставания, придется на какое-то время даже возможно переехать в Комсомольск-на-Амуре.

Глава региона подчеркнул также, что с недобросовестными подрядчиками договора будут разрываться, а деятельность некоторых уже стала предметом проверок со стороны надзорных органов. Так, прокуратурой инициирована проверка деятельности «ПМК-83», которым возводилось тело Силинской дамбы, не выдержавшей напора воды во время прохождения Амурского паводка.

- За не вовремя выполненные работы, за излишне потраченные бюджетные средства, которые не привели к необходимому результату, не защитили людей, нужно привлекать к ответственности, - подчеркнул и Юрий Трутнев.

Также полпред намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в обстоятельствах, которые привели к нарушениям при строительстве водозащитных дамб в Комсомольске-на-Амуре.