Первый этап выплат жителям пострадавшим от Амурского паводка завершен в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольском районе продолжается борьба с последствиями прохождения Амурского паводка. Затопленные населенные пункты постепенно освобождаются от воды.

- Начат демонтаж части временных водозащитных сооружений в районе Хорпинского шоссе и вдоль улицы Сторожевой, - сообщили в администрации Комсомольска. - Защитные сооружения в микрорайоне Менделеева разбираться не будут.

Управляющие компании продолжают откачку воды из подвалов многоквартирных домов. Жители частного сектора просушивают стены и подвалы в своих усадьбах. При этом, изрядные коррективы в работу вносит погода. По ночам, в Комсомольском районе наблюдаются стабильные заморозки. Это существенно осложняет работу как коммунальщиков, так и сотрудников МЧС и военных, проводящих дезинфекционные работы.

- Приходится с утра разогревать раствор, отогревать технику и выдвигаться в район выполнения задач, - рассказывает Дмитрий Цветков, командир сводного отряда войск РХБ защиты Восточного военного округа.

Администрация Комсомольска отчитывается о выплате компенсаций жертвам паводка.

-Первый этап выплат успешно завершен, - отметили в администрации города. - Все деньги, поступившего в город первого транша в размере 180 млн. рублей, переведены жителям, деньги получили 16223 человека. В ближайшие несколько дней в город должны прибыть дополнительные средства и выплаты пострадавшим продолжатся.

Однако, выплаты получают не все. Всего администрацией Города юности принято около пятисот заявлений на компенсацию ущерба. При этом, комиссиями обследовано 240 домов и в 116 случаях в выплатах было отказано.

- Гражданам, которые в 2013 году уже получили меры социальной поддержки в виде приобретения жилья, вместо утраченного объекта, в этом году в выплатах будет отказано, - объяснил ситуацию Андрей Александров, заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре по вопросам строительства. - Также будет отказ в когда объект не входит в границы чрезвычайной ситуации установленной постановлением администрации города.

Свое право на получение компенсационных выплат людям придется доказывать в суде.

Между тем, говорить о том, что вода полностью оставила Комсомольск преждевременно. По информации ГУ МЧС на сегодняшний день подтопленными остаются 44 дома и приусадебных участка в микрорайоне Парковом и Хорпинском поселении. Сюда комиссии еще только придут.