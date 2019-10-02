Цена «большой воды»: власти Хабаровского края назвали окончательную сумму ущерба от наводнения

Докладывая 18 сентября президенту Владимиру Путину о ситуации с прохождением Амурского паводка, Сергей Фургал назвал предварительную цифру в 990 миллионов рублей. Однако, данные пришлось скорректировать. В общую сумму вошли не только данные по фактическому ущербу, но и предстоящие выплаты компенсаций, и расходы по расселению оставшихся без крова людей.

- Предварительно мы предполагали, что ущерб составит около 900 миллионов рублей, - рассказал заместитель краевого правительства Александр Литвинчук. - Но, после тайфуна «Линлин», пришедшего в наш край в начале сентября и нанесшего урона больше, чем сам паводок, сумма значительно увеличилась. Это стало понятно после того, как отработали оценочные комиссии. Поэтому теперь мы ориентируемся на цифру в один миллиард 800 миллионов рублей.

Заявления на выплату компенсаций уже начали принимать на всей территории региона. И уже возникли вопросы. Один из самых актуальных — повторно затопленные территории, жители которых уже получали компенсации после потопа 2013 года. Такая ситуация сложилась в селе Корсаково-2 Хабаровского района и в поселке Хорпинский Комсомольского района. Его посетил сегодня с рабочим визитом полпред Юрий Трутнев.

- Парадоксально. Мы говорим людям не строить, а они строят, - прокомментировал он ситуацию корреспонденту «Комсомолки». - Я помню 2013 год, дома уже утонули. Выбирали площадку, сухую, начинали строительство, а люди говорили: мы туда не пойдем жить. Я спрашивал: почему не хотите? Отвечают: тут лодки близко, можно рыбу ловить. Но я не это хочу анализировать. Претензий и замечаний по работе губернаторов нет. Но я буду подробно разбираться с вопросом строительства гидрозащитных сооружений. Есть поручение президента, есть федеральные программы, есть ведомства, которые отвечают за защиту населения от вредного воздействия вод. Руководитель МЧС докладывал президенту, что во всех территориях, где построены дамбы, ущерб от паводка кратно ниже. А сегодня мне говорят, что не везде построены дамбы, а построенные не соответствуют строительным нормам.

Как отметил в свою очередь, Александр Литвинчук всего, по подсчетам властей, в зону паводка попало 1040 домов. Примерно 300 из них уже ранее подтапливались и были расселены. Однако, на момент наводнения в них опять оказались прописаны люди. Примерно 30 домов были куплены, то есть их жильцы являются добросовестными приобретателями. По закону, им также, как и остальным, должны выплатить компенсации. Другое подобное жилье и способы его получения проверяет прокуратура.

Напомним, ранее губернатор региона Сергей Фургал предложил изымать подтопленные участки в муниципальную собственность, предоставляя владельцам равноценное жилье взамен. Такая система уже прошла апробацию в ряде других регионов страны. По подсчетам региональных властей под такую программу в крае могут попасть 250 семей.