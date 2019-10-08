В Хабаровском крае продолжают выплаты компенсаций пострадавшим от Амурского паводка

Ликвидация последствий прохождения Амурского паводка продолжается, и власти делают все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки осуществить выплаты причитающихся сумм всем пострадавшим. На сегодняшний день выплаты получили девятнадцать с половиной тысяч человек. Об этом рассказал на своей пресс-конференции губернатор Сергей Фургал. По словам главы региона, это почти 80% от общего числа пострадавших.

- Всего в списках пострадавших по краю числится двадцать четыре с половиной тысячи человек, - рассказал губернатор. - Из них 80% - жители Комсомольска-на-Амуре. На днях в МЧС на утверждение передан список еще на 3400 человек. Для них потребуется дополнительное финансирование.

Большая часть выплаченных пособий, это единовременные выплаты по десять тысяч рублей. Их получили восемнадцать тысяч восемьсот человек. 389 человек получили по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, а 263 человека - по 100 тысяч рублей за полную. Общая сумма средств на сегодня 234 миллиона 390 тысяч. Такую цифру озвучили в краевом правительстве. Средства на выплаты компенсаций выделены из федеральной казны. С учетом вновь открывшихся обстоятельств власти региона ожидают дополнительные денежные поступления. К первому траншу в 252 миллиона, по подсчетам властей, потребуется еще сорок.

- Все наши службы работают в непрерывном режиме. Комиссии ходят по домам, дополнительно оповещают пострадавших. В то же время примерно на 17 миллионов рублей невозможно сделать выплаты, так как либо люди не живут по адресам прописки, либо они еще не решили забрать деньги. Ситуация неоднозначная, но мы решаем и эти проблемы, - подчеркнул губернатор.

Напомним, решение об оказании Хабаровскому краю финансовой помощи принято федеральными властями после доклада, который сделал глава региона на заседании расширенной комиссии президенту России Владимиру Путину в середине сентября.