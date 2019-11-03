Бывшие узники «китовой тюрьмы» могут погибнуть в пути от берегов Приморья до Хабаровского края

Операция по спасению белух из «китовой тюрьмы» в бухте Свободная с одной проходит вполне успешно. Судьбой млекопитающих заинтересовались в высших эшелонах власти, решение об освобождении уже принято. Однако рекомендации Консилиума ученых о выпуске 50 белух на юге Приморского края, в одной из бухт вблизи Лазовского государственного заповедника не все приняли с радостью.

Как рассказали в Фонде защиты китов, морских обитателей отловили на севере Охотского моря. Многолетние наблюдения показали, что эти млекопитающие дальше юга центральной части Амурского лимана не заплывают. Японское море тем более не является местом обитания северо-охотоморских белух. Соответственно, выпущенные на волю представители этого вида, попробуют добраться до «малой родины». Речь идет о расстоянии более одной тысячи 400 километров.

Такая нагрузка может оказаться непосильной для животных, возраст которых от двух до пяти лет. Они год пробыли в неволе, не прошли полноценную реабилитацию, не знакомы с местными условиями. Риск, что животные погибнут, очень высок.

Официальная позиция в этом вопросе

Ранее озвучили официальную версию, почему белух выпустили на юге Приморского края. Так, представители ВНИИРО объяснили, что на такой шаг пошли «в связи с надвигающимися штормами, при которых транспортировка и выпуск в ранее определенные места стали невозможны». Однако ученые уверены, что эта информация не соответствует действительности. Метеорологические условия в Японском море и в проливе Невельского действительно сложные, но в ближайшие 10 дней можно будет вполне успешно перевезти животных и выпустить их в Сахалинском заливе Охотского моря.

«Сигнал» в Кремль

В связи со сложившейся ситуацией ученые и представители общественности направили открытое обращение к президенту и правительству Российской Федерации. В нем авторы текста акцентируют внимание на том, что нельзя подвергать выпускаемых животных столь высоким рискам. К тому же организации и лица, которым доверено проведение операции по освобождению животных, должны заботиться о том, чтобы свести к нулю имеющиеся риски.

В обращении ученые и представители общественности просят подтвердить принятое ранее решение о выпуске морских млекопитающих в район их обитания, в Сахалинский залив Охотского моря. Также они настаивают, чтобы получение исполнили до 10 ноября. Если до Сахалинского залива добраться все же не удастся из-за метеоусловий, то выпустить животных нужно будет в акватории на отрезке Советская Гавань - Сахалинский Залив.

Также пользуясь случаем, инициаторы обращения предложили рассмотреть вопрос о присвоении белухе статуса национального символа России.

Напомним, в июне этого года к мысу Перовского на побережье Охотского моря доставили двух косаток и шесть белух. Морские животные около года томились в «китовой тюрьме».