Косаток и белух из «китовой тюрьмы» доставили в село Иннокентьевка в Хабаровском крае

Речное путешествие морских животных, освобожденных из «китовой тюрьмы», продолжалось три дня. В понедельник вечером теплоход, на котором были установлены специальные контейнеры, прикрытые от палящих лучей солнца брезентовыми тентами, с двумя косатками и шестью белухами пришвартовался к причалу у села Иннокентьевка.

- На третий день плавания солнце и жаркая погода сменились ветром и снижением температуры, что является крайне благоприятным условием для животных, - отметили в Тихоокеанском филиале ФГБНУ «ВНИРО». - Китообразные вели себя спокойно, дыхание ровное, признаков стресса не наблюдается. Температура воды в транспортировочных ваннах комфортная для животных и составляет 17-18 градусов. Ветеринары постоянно контролируют состояние морских млекопитающих. Вечером судно прибыло в Николаевский район, где на морском побережье для них подготовили вольеры.

По словам директора транспортной компании, осуществлявшей перевозку, она прошла в штатном режиме. За время пути никаких чрезвычайных происшествий не было.

Из поселка млекопитающих опять перегрузят на автомобили и перевезут в пункт передержки, где они будут проходить реабилитацию перед тем, как их выпустят в дикую природу. Поездка займет около часа.

Как только эти морские животные будут выпущены на свободу, в путь отправится следующая партия китообразных из Приморья.

Напомним, что про «китовую тюрьму» широкая общественность узнала в прошлом году. Тогда выяснилось, что в «Центре адаптации морских млекопитающих» в бухте Средней Приморского края в ужасающих условиях содержатся больше сотни косаток и белух, предназначенных для продажи в заграничные дельфинарии.

Специалисты, обследовавшие животных, выяснили, что млекопитающие недоедают, а некоторые обморожены. Тогда же вскрылась и пропажа двух белух, которые, как предполагали специалисты, погибли от антисанитарии и голода.

«Китовой тюрьмой» занялись правоохранительные органы и зоозащитники. В ситуацию пришлось вмешаться Владимиру Путину. Президент поручил Минприроды решить дальнейшую судьбу китов до первого марта 2019 года, а министерство, в свою очередь, собрав несколько консилиумов со специалистами, постановило - китов выпустить обратно в природную среду обитания.

Однако процесс затягивался - владельцы живого товара так просто расстаться с миллионами долларов, которые им могла принести продажа китообразных за рубеж, не были готовы. Начались юридические разбирательства, и только 20 июня 2019 года, во время прямой линии с президентом, морских узников начали грузить на автомобили, чтобы доставить сначала в Хабаровск, а затем на побережье Охотского моря.

До Николаевского района добралась только первая партия млекопитающих, остальные 90 китообразных ждут своей очереди. По заявлению Алексея Гордеева, зампреда правительства РФ, было решено запретить вылов китов в культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера в небольших количествах.