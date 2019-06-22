Косаток и белух из китовой тюрьмы доставили в Хабаровск и баржами отправили в Николаевск-на-Амуре

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОМУ

Логистика сложная: сначала первую партию из двух косаток и шести белух в Приморье, в бухте Средняя, погрузили на автомобильные фуры с контейнерами наполненными морской водой. Затем они отправились в Хабаровск, где их переместили на самоходные баржи на которых морских животных доставят в Николаевск-на-Амуре.

Оттуда, опять автотранспортом, бывших заключенных переправят на базу для морских млекопитающих у села Инокентьевка. Там они пройдут курс реабилитации и только ближе к октябрю их наконец выпустят в дикую природу у Шантарских островов.

На этом долгом пути животных сопровождает команда из 70 человек: тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал.

- Научное сопровождение будет осуществляться и в период подготовки, и на пути следования в район выпуска, а также будет вестись мониторинг последующих миграций выпущенных животных, - сообщили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). - Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.

Во время остановки в Хабаровске в контейнерах заменили воду, врачи тщательно обследовали каждое животное.

- Состояние животных удовлетворительное, тренера и ветеринары делают все возможное, чтобы минимизировать стресс, - подчеркнули в пресс-службе ВНИРО.

Такой путь выбран не случайно перевозка по морю, утверждают специалисты с большой вероятностью сопровождалась бы укачиванием животных и опасной потерей возможности у китообразных контроля над открытием и закрытием дыхальца, что чревато попаданием воды в легкие.

Как только эти морские животные будут выпущены на свободу, в путь отправятся следующая партия китообразных из приморья.

- Выпуск партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, - считает Вячеслав Бизиков, ответственный секретарь научного консилиума заместитель директора ВНИРО.

Кроме того, судьбу белух и косаток можно будет проследить и после того как они вернутся домой. Им поставят специальные спутниковые маячки чтобы следить за их перемещением.

ТЕМНИЦЫ РУХНУТ...

Напомним, что в прошлом году общественность узнала, что в так называемой «китовой тюрьме» - «Центре адаптации морских млекопитающих» в бухте Средней Приморского края, в ужасающих условиях содержали больше сотни косаток и белух, предназначенных для продажи в заграничные дельфинарии.

Обследования «заключенных» показали, что морские животные недоедают, а некоторые из них обморожены. Тогда же вскрылась и пропажа двух белух, которые, как предполагали специалисты, погибли от антисанитарии и голода.

Тюрьмой для китообразных занялись правоохранительные органы и общественность. После освещения проблемы в СМИ, а также из-за большого общественного резонанса в ситуацию вмешался Владимир Путин. Президент поручил Минприроды решить дальнейшую судьбу китов до первого марта 2019 года, а министерство, в свою очередь, собрав несколько консилиумов со специалистами, постановило - китов выпустить обратно в природную среду обитания.

Однако владельцы млекопитающих так просто со своими питомцами, а точнее, с потенциальными миллионами долларов, расставаться не пожелали. В результате сотня редчайших морских животных оказалась заложником юридических разбирательств, и никаких серьезных подвижек в этом деле не было до 20 июня.

- Проблема известна, и, в общем-то, понятно, откуда все эти сложности возникают, - отметил Владимир Путин во время прямой линии. - Только косатки стоят около 100 миллионов долларов, поэтому «заинтересантов» очень много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Слава богу, что движение уже началось.

Ученым предстоит выпустить еще около 90 китов, так же по заявлению Алексея Гордеева зампреда правительства РФ было решено запретить вылов китов в культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера в небольших количествах.