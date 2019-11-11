Суд второй инстанции встал на защиту матери, ребенку которой сделали прививки в хабаровском роддоме

Эта неоднозначная история началась еще в августе 2019 года в четвертом роддоме краевой столицы. Молодая женщина поступила в отделение в состоянии родов. Однако после того, как при помощи медиков она произвела на свет девочку, отказалась как от прививок, так и от всех полагающихся новорожденной процедур.

- После рождения ребенку должна быть оказана так называемая «базовая помощь» - рассказал главный врач роддома №4 Михаил Баев. - Это стандартная процедура, а не прихоть персонала, и обязательна она для всех. Однако роженица от нее категорически отказалась. Подписала все необходимые бумаги.

Доктора пытались беседовать с женщиной, но безуспешно. Тогда главным врачом было принято беспрецедентное решение - он обратился в суд и на законодательном уровне добился разрешения на проведение всех необходимых процедур. В том числе и вакцинации, которая тоже относится к профилактике болезней у новорожденных.

Девятого августа женщина с малышом была выписана из роддома. И, казалось бы, вопрос исчерпан. Но не тут-то было. Молодая мать обратилась в суд с апелляцией. «Антипрививочницу» активно поддержали правозащитники и пользователи соцсетей, исповедующие похожие взгляды. Существенную поддержку ей оказала и блогер Ирена Понарошку. Звезда соцсетей также посчитала, что права матери были нарушены.

Суд встал на сторону женщины, посчитав, что врачами четвертого роддома были нарушены положения статьи 5 федерального закона «О иммунопрофилактике инфекционных болезней». Такое решение суд вынес 30 октября.

- Мы еще не получили решение суда полностью, только резолютивную часть, - отметил Михаил Баев. - Сейчас проводим консультации с юристами и краевым минздравом.

Комментарий матери получить не удалось, от общения с прессой женщина уклоняется.