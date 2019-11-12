2019-11-12T06:25:46+03:00
Спорт

Первый тайм – моя вина: главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» прокомментировал игру со «Стартом»

В первом тайме гости сумели не только забить первыми, но и забросили армейцам четыре шайбы [видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Первый тайм – моя вина: Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» прокомментировал игру со «Стартом»Первый тайм – моя вина: Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» прокомментировал игру со «Стартом»Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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«СКА-Нефтяник» - безусловный лидер прошлого сезона, обладатель всевозможных наград и кубков, сильнейшая команда в российской суперлиге. «Старт» - аутсайдер, у которого в прошлом году так и не получилось выйти в плей-офф, клуб, у которого были серьезные проблемы с кадрами и финансированием.

Их встреча на льду арены «Ерофей» не должна была принести неожиданностей. Букмекеры рассчитывали на то, что «бело-красные» не сумеют забросить в ворота хозяев больше двух шайб. Однако то, что произошло вчера, стало неожиданностью для хабаровских поклонников русского хоккея.

Нижегородцы забили первыми и затем, несмотря на то, что хабаровчане в течение нескольких минут забросили им в ворота сразу три мяча, продолжили борьбу и сумели почти сравнять счет. Когда команды выходили на перерыв, фавориты чемпионата вели с минимальным преимуществом – 5:4. Отыграться (а точнее, разгромить гостей) «армейцы» смогли только во втором тайме. Что же произошло?

- Наверное, в большей степени моя вина, что мы провели первый тайм таким образом. Хотели сыграть на контратаках. Не сыграли, значит, я что-то сделал не так, не довел до своих ребят то, как мы должны были играть в обороне. Как следствие, мы попадали в такие острые контратаки соперника, что не могли их предотвратить, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Также наставник армейцев подчеркнул, что у армейцев есть неплохой резерв, над которым стоит поработать, чтобы в дальнейшем не пропускать так много. Следующую игру «красно-черные» также проведут дома. 14 ноября они будут принимать ХК «Родина».

СКА-нефтяник - Старт (14:5). Пресс-конференция.11.11.2019. Чемпионат России (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

ИСТОЧНИК KP.RU

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