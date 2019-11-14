Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над кировской «Родиной»

Честно сказать, шансов у кировской «Родины» в этой встрече было немного. До этого «красно-черные», действующие чемпионы России, буквально «раскатали» на своем льду «Уральский Трубник» и «Старт», обе команды проиграли с двузначным счетом. Если и были какие-то ошибки в игре армейцев, а они были, особенно в игре с нижегородцами, Михаил Юрьев, один из опытнейших наставников в российском хоккее с мячом, их поправил – времени хватило.

Тем не менее матч получился интересным. «Родина» после затяжного пике сумела вернуть себе семерых опытных игроков, кроме того, подросла молодежь, и команда из Кирова всерьез намерена вернуть себе утраченное звание «крепкого орешка» суперлиги. Амбиции есть, а вот совместного игрового опыта пока не хватает.

Хабаровчане начали активно и уже к 17 минуте матча в воротах «Родины» было четыре мяча. На первых же минутах дубль оформил Максим Ишкельдин, отличились Сергей Скопинцев и Юрий Шардаков.

«Родина» огрызнулась только на 28 минуте. За всю игру кировчане сумели забить в ворота соперника всего один мяч, хотя подходов было гораздо больше. Подвела реализация. Единственный мяч забросил Егор Шицко. А затем инициативу на поле полностью захватили «красно-черные».

Справедливости ради стоит отметить, что игроки «СКА» играли «пижонисто», и если бы не это, то счет уже в первом игровом отрезке мог бы быть гораздо больше, а так тайм закончился с преимуществом армейцев в четыре очка. Последний гол забил Эрик Петтерссон с пенальти.

- Соперник хорошо играл в обороне, поэтому не удалось реализовать некоторые моменты. Забили, что смогли. Они прекрасно играют в обороне, жестко, но стараются это делать в пределах правил. Нам ничего не надо менять в своей игре, просто продолжать в том же духе, и они устанут, - отметил Сергей Скопинцев, игрок «СКА-Нефтяника» после первого тайма.

Во втором тайме на площадке целиком и полностью властвовали армейцы. Ближе к завершению игры оставался только один вопрос - сумеют ли «красно-черные» и в этом матче сыграть по-гроссмейстерски – с двузначным счетом. Сумели. Максим Ишкельдин сделал хет-трик, Алан Джусоев, Артем Бондаренко и Эрик Петтерссон – дубль, В итоге третья победа подряд – 11:1.

- Сказать, что мы выполнили все, что хотели... не знаю, скажу немного по-другому - особое внимание пытались уделить игровым действиям в обороне. Небольшой шаг в этом направлении сделали. Про первый тайм не могу такого сказать, там были моменты, в которых соперник нас обыгрывал. Сегодня у нас играла вся скамейка - счет позволял. Что касается «Родины», они все-таки вернули себе неплохих игроков, они сыгрываются, и думаю, во второй половине чемпионата команда будет выглядеть совсем по-другому, очень непросто будет играть с ними в Кирове после Нового Года, - прокомментировал Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Следующий матч армейцы проведут на выезде. Им предстоит отправиться в Архангельск, где в воскресенье 17 ноября они скрестят клюшки со «Строителем» из Сыктывкара.