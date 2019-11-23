Семье погибшего мальчика в пожаре «Холдоми» вручили орден Мужества

Сегодня в Хабаровске награду родителям юного героя по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других. Ранее приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Алексей Мартыненко посмертно удостоен медали «Доблесть и отвага».

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», сказано в указе. Леша в полной мере проявил эти качества в ту страшную ночь на «Холдоми».

Напомним, что идея о награждении Алексея началась с жителя Комсомольска-на-Амуре, который создали на change.org петицию с просьбой посмертно наградить званием Героя РФ.

Когда стали известны подробности пожара, комсомольчане создали электронную петицию, в которой просили представить Алексея Мартыненко к награде. Петицию поддержал и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Позже Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко орденом Мужества посмертно, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми» начался около трех часов ночи 23 июля. Загорелось резко и страшно, по словам очевидцев, палатки охватило огнем в считанные минуты. Леша проснулся от криков и едкого запаха дыма. Вместо того, чтобы в панике бежать подальше, мальчик бросился в соседнюю палатку, спасать спящих там девчонок. Девочек он спас, но получил тяжелые ожоги, от которых вечером 23 июля умер в реанимации.