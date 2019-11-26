Больше 20 детей-инвалидов из хабаровского интерната заболели из-за ошибок взрослых

Накануне, 18 ноября, стало известно о вспышке острой кишечной инфекции среди пациентов КГКУ «Хабаровский детский психоневрологический интернат». Ранее сообщалось, что пострадали дети в возрасте от шести до 16 лет. По данным на 25 ноября, известно о 26 случаях заболевания, которое протекает в легкой степени тяжести. Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

На данный момент шестеро пострадавших находятся на лечении в КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница им. Пиотровича». За всеми пациентами установили медицинское наблюдение.

- По факту случившегося оперативно организовали проверки с участием сотрудников регионального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». На сегодняшний день можно подвести первые итоги эпидемиологического расследования в интернате, расположенном в поселке Березовка, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ПРИЧИНЫ СЛУЧИВШЕГОСЯ

В рамках проверки специалисты взяли материал для лабораторных исследований. Речь идет о биологическом материале самих пострадавших, контактных лиц и персонала. Для экспертизы также отобрали пробы продуктов, воды, дезинфицирующих средств, а также сделали смывы с поверхностей.

Путем лабораторных исследований удалось выявить норовирус у самих больных. Также нашлись бактерии группы кишечной палочки в смывах, отобранных в буфетных.

Проверка показала, что в интернате часто не соблюдали требования санитарного законодательства. Например, среди выявленных недочетов были такие, как нарушение дезинфекционного режима, правил приготовления и хранения блюд из свежих овощей, нарушение персоналом правил личной гигиены. Кроме того, на кухне жили насекомые и это далеко не полный список проблем.

В итоге руководство интерната получило предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях. На этом разбирательства не закончились - эпидемиологическое расследование продолжается.

Отметим также, что в Хабаровске возбудили и расследуют уголовное дело по факту произошедшего. На сегодняшний день следователи устанавливают обстоятельства, при которых случился инцидент. Представителям закона также предстоит установить источник распространения инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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