«Водник» - «СКА-Нефтяник», 11 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

Завершив домашнюю серию игрой с «Байкал-Энергией», «СКА-Нефтяник» отправляется на выезд в Архангельск. Стоит сказать, что с начала кругового турнира чемпионата России по хоккею с мячом «армейцы» пока еще ни разу не проиграли, даже яростный по накалу страстей матч с красноярским «Енисем», который, казалось, мог завершиться далеко не в пользу «красно-черных», хабаровчане вытянули вничью. Следующий соперник «СКА-Нефтяника» - архангельский «Водник».

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Водник» была основана в 1925 году в Архангельске. 18 января при клубе водников имени М. В. Фрунзе образована команда «Северный водник». С этого момента и ведется история клуба. Костяк команды составили футболисты и конькобежцы, свой первый официальный матч команда провела уже 22 января этого года. Затем название изменилось на «Моряк», и только в 1937 году команда получила свое нынешнее и окончательное имя. В 1950 году «Водник» впервые принимает участие в первенстве страны по хоккею с мячом. В середине девяностых архангельский клуб становится одним из лидеров российского и европейского хоккея с мячом. Они 9-кратные чемпионы России, двукратные обладатели Кубка мира и трехкратные обладатели Кубка европейских чемпионов.

Наибольшего успеха команда добилась в 2017 году, когда переиграв на своем поле «Уральский трубник», «Водник» впервые за 12 лет вышел в полуфинал чемпионата России, в итоге команда заняла 4 место.

В позапрошлом сезоне «Водник» занял 9 место в круговом турнире чемпионата, в прошлом – пятое, выйдя в плей-офф, где в четвертьфинале уступил иркутской «Байкал-Энергии».

Цвета клуба – желто-зеленые.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Черных Роман 1, Заостровцев Михаил 30, Дорохин Данил 33, Глотов Александр 51.

Защитники: Легошин Александр 4, Кузьмин Данил 5, Козлов Иван 13, Калинин Сергей 15, Шеховцов Никита 22.

Полузащитники: Климкин Андрей 8, Ибатулов Алексей 10, Дергаев Евгений 19, Громницкий Евгений 24, Анциферов Максим 35, Фомичёв Виктор 46, Пожилов Павел 70, Иванов Дмитрий 90.

Нападающие: Антонов Александр 11, Ничков Алексей 14, Долгих Андрей 18, Попеляев Кирилл 25, Шеховцов Артем 77, Насекин Илья 91.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

06.02.2019 «СКА-Нефтяник» – «Водник» 5:3 (3:2, 2:1)

30.11.2018 «СКА-Нефтяник» – «Водник» 6:2 (2:2, 4:0)

06.11.2018 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 2:7 (1:4, 1:3)

11.02.2018 «СКА-Нефтяник» – «Водник» 8:2 (5:0, 3:2)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Здесь, как утверждают специалисты, у «Водника» весьма мало шансов отнять очки у действующего чемпиона России. Архангельская команда может попытаться забросить несколько мячей в ворота «СКА-Нефтяника», но исход матча будет однозначным – хабаровчане здесь явные фавориты.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Водник» - «СКА-Нефтяник» 11 декабря с 19:00 по московскому времени (12 декабря с 2:00 по хабаровскому).