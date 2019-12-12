2019-12-12T05:46:49+03:00
Экономика

«Азия лес» - версия 2:0? В Хабаровском крае статус приоритетного потеряет еще один лесопромышленник

Компания «Леспром ДВ» не выполняла условия соглашения, а ее руководство игнорировало требования надзорных органов
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Компания «Леспром ДВ» не выполняла условия соглашения, а ее руководство игнорировало требования надзорных органов. Фото: соцсетиКомпания «Леспром ДВ» не выполняла условия соглашения, а ее руководство игнорировало требования надзорных органов. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Территория Хабаровского края пока еще богата лесами, а значит, на добыче и продаже этого ценного ресурса можно сколотить неплохой капиталец. Такого мнения придерживались в период «переходной демократии». Такого мнения до сих пор придерживаются некоторые бизнесмены. Однако, по мнению региональных властей, время, когда Хабаровский край являлся сырьевым придатком Китая, должно уйти в прошлое. Для того, чтобы стимулировать развитие собственной лесопереработки, власти используют обширный инструментарий. В числе его льготные кредиты и налоговые послабления, упрощение бюрократических процедур и многое другое.

В рамках развития собственного производства и был заключен между краевыми властями и ООО «Леспром ДВ» договор, по которому предприятие обязалось установить линию по производству пиломатериала и шпона в обмен на некоторые экономические привилегии. Предприятие должно было создать мощности по производству 50 тысяч кубометров пиломатериалов, 9,5 тысячи кубометров лущеного шпона, 10 тысяч кубометров пеллет, сушильный комплекс и лесовозные дороги. Общую стоимость проекта оценили более чем в миллиард триста миллионов рублей. Также, как приоритетному инвестпроекту, «Леспром ДВ» выделили лесные участки объемов в 70 и 62 тысячи кубических метров на безаукционной основе, а оплата за их аренду производилась по сниженным ставкам.

ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

Весной 2019 года специалисты надзорных органов прибыли с инспекцией в цеха.

- В апреле наша комиссия посетила предприятие и осмотрела цеха, где должны были выпускать шпон. Вместо производственной линии там стояли старые китайские нерабочие станки, - рассказал начальник управления лесопромышленного комплекса министерства промышленности края Михаил Толстых. - Компании выдали предписание, в котором по согласованию с руководством фирмы был определен срок в 6 месяцев для устранения нарушения.

В ноябре комиссия нагрянула с повторным визитом, однако никаких изменений не увидела.

- Производство отсутствовало, не было ни самой линии выпуска продукции, ни сушильного цеха. Кроме того, на территории стояла котельная, работавшая без разрешения Ростехнадзора, - отметил Михаил Толстых. - При этом дополнительно были выявлены проблемы с правоохранителями, которые задержали на территории предприятия более тридцати нелегальных китайских рабочих, после чего деятельность компании приостановили. В сложившейся ситуации по закону мы были вынуждены подать всю информацию о «Леспроме ДВ» в Минпромторг России. Именно там теперь может быть принято решение об исключении предприятия из перечня приоритетных.

С ситуацией журналистов ознакомил Михаил Толстых Фото: Правительство Хабаровского края

С ситуацией журналистов ознакомил Михаил ТолстыхФото: Правительство Хабаровского края

Напомним, во вторник арбитражный суд Хабаровского края передал во временное управление лесоперерабатывающую компанию «Азия лес», которая ранее также входила в список приоритетных инвестпроектов.

- Предприятием заключен договор на переработку леса, - объяснил глава региона Сергей Фургал на Дальневосточном форуме предпринимателей в октябре текущего года. - Под это дело через министерство промышленности и торговли Российской Федерации получены на приоритетных условиях участки леса, сделаны налоговые послабления. Также этой компании выделялись огромные суммы в виде субсидий. Взамен предприятие обязывалось производить пиломатериалы для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Но вместо этого компания заготавливала кругляк и отправляла его в Китай через совместную фирму. ФСБ возбудила уголовное дело. Идет разбирательство. В связи с этим федеральный Минпромторг вывел эту компанию из числа приоритетных. Это автоматически лишило ее бесплатной лесосеки.

Ситуация для «Леспром-ДВ» получается довольно некрасивая. Основным инвестором ее является китайская компания, которая использует выделенные площади для промышленных вырубок коммерческих лесов. А производит из этого леса палочки для еды, которые экспортирует на свою историческую родину. В случае исключения проекта компании из перечня приоритетных предприятию придется вернуть участок и сумму льгот по арендным платежам в размере 4,3 миллиона рублей. Крайне сомнительно, что зарубежные партнеры примут участие в этой операции, а значит, незадачливым бизнесменам придется покрывать недостачу из своего кармана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
От Ташкента до Бухары и Самарканда - без России никак
Теперь от Ташкента до сказочных городов Бухары и Самарканда можно за несколько часов долететь на скоростных поездах. Безопасность движения на одном из участков этой современной железной дороги обустроена с помощью российских технологий
Новости 24
В Хабаровском крае на мусоре сделают прибыльный бизнес
В Хабаровский край пришел снежный и ветреный циклон из Приморья
С полсотни хабаровских школьников получат паспорта в День Конституции
В Хабаровске осудят начальника из «Водоканала», погоревшего на взятках
В Еврейской автономии остро встал вопрос неоплачиваемой населением коммуналки
Жильцы многокварирника в Хабаровске «потеряли» дверь в подъезде
Огнеборец в Хабаровском крае прополз сквозь узкую пожарную лестницу
Хабаровские школьники создают виртуальные новогодние открытки
В Биробиджане из-за пакета с «бомбой» эвакуировали школу №8
Погода в Хабаровске на 12 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков
Комсомольчан озадачили сообщением о приватизации «Горводоканала»
На особо аварийные перекрестки в Хабаровске потратят больше 100 миллионов рублей
В Комсомольске лиса сбежала после неудачной попытки познакомиться с человеком
Продолжению строительства нового терминала в аэропорту Хабаровска дали «зеленый свет»
Поваров и кондитеров в Хабаровске обучают в новых мастерских
Число экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20% с начала года – Россельхозбанк
Житель Амурска получил уголовное дело в придачу к взятому кредиту
Папа известного на всю страну тигра Амура устроил фотоссессию под Хабаровском
Family office ВТБ признан лучшим в России
Из мусора в Хабаровском крае начнут извлекать пользу
Члены молодежной палаты при Законодательной думе Хабаровского края и депутаты приняли участие в донорской акции «Никто, кроме человека!»
В Биробиджане ответили горожанам, обратившимся за помощью к Владимиру Путину
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тысяч клиентов