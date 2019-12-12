«Азия лес» - версия 2:0? В Хабаровском крае статус приоритетного потеряет еще один лесопромышленник

Территория Хабаровского края пока еще богата лесами, а значит, на добыче и продаже этого ценного ресурса можно сколотить неплохой капиталец. Такого мнения придерживались в период «переходной демократии». Такого мнения до сих пор придерживаются некоторые бизнесмены. Однако, по мнению региональных властей, время, когда Хабаровский край являлся сырьевым придатком Китая, должно уйти в прошлое. Для того, чтобы стимулировать развитие собственной лесопереработки, власти используют обширный инструментарий. В числе его льготные кредиты и налоговые послабления, упрощение бюрократических процедур и многое другое.

В рамках развития собственного производства и был заключен между краевыми властями и ООО «Леспром ДВ» договор, по которому предприятие обязалось установить линию по производству пиломатериала и шпона в обмен на некоторые экономические привилегии. Предприятие должно было создать мощности по производству 50 тысяч кубометров пиломатериалов, 9,5 тысячи кубометров лущеного шпона, 10 тысяч кубометров пеллет, сушильный комплекс и лесовозные дороги. Общую стоимость проекта оценили более чем в миллиард триста миллионов рублей. Также, как приоритетному инвестпроекту, «Леспром ДВ» выделили лесные участки объемов в 70 и 62 тысячи кубических метров на безаукционной основе, а оплата за их аренду производилась по сниженным ставкам.

ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

Весной 2019 года специалисты надзорных органов прибыли с инспекцией в цеха.

- В апреле наша комиссия посетила предприятие и осмотрела цеха, где должны были выпускать шпон. Вместо производственной линии там стояли старые китайские нерабочие станки, - рассказал начальник управления лесопромышленного комплекса министерства промышленности края Михаил Толстых. - Компании выдали предписание, в котором по согласованию с руководством фирмы был определен срок в 6 месяцев для устранения нарушения.

В ноябре комиссия нагрянула с повторным визитом, однако никаких изменений не увидела.

- Производство отсутствовало, не было ни самой линии выпуска продукции, ни сушильного цеха. Кроме того, на территории стояла котельная, работавшая без разрешения Ростехнадзора, - отметил Михаил Толстых. - При этом дополнительно были выявлены проблемы с правоохранителями, которые задержали на территории предприятия более тридцати нелегальных китайских рабочих, после чего деятельность компании приостановили. В сложившейся ситуации по закону мы были вынуждены подать всю информацию о «Леспроме ДВ» в Минпромторг России. Именно там теперь может быть принято решение об исключении предприятия из перечня приоритетных.

С ситуацией журналистов ознакомил Михаил ТолстыхФото: Правительство Хабаровского края

Напомним, во вторник арбитражный суд Хабаровского края передал во временное управление лесоперерабатывающую компанию «Азия лес», которая ранее также входила в список приоритетных инвестпроектов.

- Предприятием заключен договор на переработку леса, - объяснил глава региона Сергей Фургал на Дальневосточном форуме предпринимателей в октябре текущего года. - Под это дело через министерство промышленности и торговли Российской Федерации получены на приоритетных условиях участки леса, сделаны налоговые послабления. Также этой компании выделялись огромные суммы в виде субсидий. Взамен предприятие обязывалось производить пиломатериалы для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Но вместо этого компания заготавливала кругляк и отправляла его в Китай через совместную фирму. ФСБ возбудила уголовное дело. Идет разбирательство. В связи с этим федеральный Минпромторг вывел эту компанию из числа приоритетных. Это автоматически лишило ее бесплатной лесосеки.

Ситуация для «Леспром-ДВ» получается довольно некрасивая. Основным инвестором ее является китайская компания, которая использует выделенные площади для промышленных вырубок коммерческих лесов. А производит из этого леса палочки для еды, которые экспортирует на свою историческую родину. В случае исключения проекта компании из перечня приоритетных предприятию придется вернуть участок и сумму льгот по арендным платежам в размере 4,3 миллиона рублей. Крайне сомнительно, что зарубежные партнеры примут участие в этой операции, а значит, незадачливым бизнесменам придется покрывать недостачу из своего кармана.