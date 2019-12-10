В Хабаровском крае банкротство «Азии лес» вышло на финишную прямую

«Азия лес» на слуху с весны текущего года и ситуация на нем с каждым днем становится все сложнее. Сначала, компания лишилась льготных лесосек, потом эпоха налоговых льгот осталась в прошлом. После скандала с привлечением к уголовной ответственности бывшего директора компании Александра Пудовкина и бывшего заместителя краевого правительства Василия Шихалева, «Азия лес» покинула ряды приоритетных проектов. И вот, теперь дело дошло до банкротства. Краевой арбитражный суд признал заявление госкорпорации развития «ВЭБ» о признании «Азии лес» банкротом обоснованным.

В качестве временного управляющего суд назначил члена Ассоциации межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие» Федора Мерешкина. Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения пройдет 7 апреля 2020 года.

Кроме банкротства, ВЭБ.РФ может потребовать взыскания с «Азия Лес» более трех миллиардов рублей — это почти два млрд рублей основного долга, один миллиард двести миллионов — проценты за пользование кредитом и больше 420 тысяч неустойки.

«АЗИЯ ЛЕС» С МОЛОТКА

О своем неустойчивом положении руководство компании заявляло не однократно. Так, в середине октября, на встрече с губернатором региона Сергеем Фургалом на Дальневосточном форуме предпринимателей управляющий директор BM Group, в состав которой входит «Азия лес» Наталья Пудовкина рассказала о том, что срок аренды выделенного компании участка завершился, а нового компании не выделили и подчеркнула, что если проблема не будет решена, то предприятие в поселке Березовом Солнечного района будет остановлено.

- Действительно, согласно решения краевого Арбитражного суда компания передана во временное управление, - прокомментировала ситуацию Наталья Пудовкина. - Теперь распоряжаться активами компании будет бенефициар — ВЭБ.РФ. Сложно сказать, как он поступит с заводом и оборудованием, возможно оно будет реализовано в счет погашения задолженности. Что же до персонала, то сохранить рабочие места вероятнее всего не удастся. Более того, сокращения на предприятии идут уже в течение довольно долгого времени. Фактически, сейчас в компании осталось немногим больше двадцати человек, из трехсот пятидесяти.

Банкротство «Азии лес» - это уже второе, после «Аркаима» крупное банкротство в лесной отрасли.

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