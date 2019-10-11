Попилили: в Хабаровском крае «Азия лес» лишилась льготных лесосек, а ее сотрудники работы

Проблемы компании «Азия лес» начались еще весной текущего года. Тогда по подозрению в мошенничестве были задержаны и заключены под стражу сначала директор компании Александр Пудовкин, а потом и бывший зампред правительства по экономическим вопросам Василий Шихалев. В результате предприятие лишилось права на аренду лесозаготовительных участков на льготных условиях.

- Пока предприятие работает, - рассказала Наталья Пудовкина, управляющий директор BM Group, в состав которой входит «Азия лес». – Однако аренда участка заканчивается, а другого у нас нет. Поэтому, скорее всего, деятельность будет приостановлена. Треть работников уже уволилась, будут и еще сокращения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/737158" frameborder="0"></iframe> Азия лес 1.

Для поселка Березовый Солнечного района «Азия лес» - своего рода градообразующее предприятие, а значит, налицо социальная проблема. Ведь после сокращения работу могут потерять почти шестьсот человек. Естественно, к решению вопроса подключились краевые власти.

- Предприятием заключен договор на переработку леса, - объяснил глава региона Сергей Фургал на Дальневосточном форуме предпринимателей. - Под это дело через министерство промышленности и торговли Российской Федерации получены на приоритетных условиях участки леса, налоговые послабления. Также этой компании выделялись огромные суммы в виде субсидий. Взамен предприятие обязывалось производить пиломатериалы для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Но вместо этого компания заготавливала кругляк и отправляла его в Китай через совместную фирму. ФСБ возбудила уголовное дело. Идет разбирательство. В связи с этим федеральный Минпромторг вывел эту компанию из числа приоритетных. Это автоматически лишило ее бесплатной лесосеки.

Все логично. Арбитражный суд признал договоры подлежащими расторжению. На этом основании управление лесами инициировало процедуру изъятия лесных угодий. Но, по мнению губернатора, это не повод для прекращения деятельности. Компания может подать документы и принять участие в конкурсе на общих основаниях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/737161" frameborder="0"></iframe> Азия лес.

- Изо дня в день компания продолжает настаивать на том, что губернатор пообещал сохранить предприятие, но не дает нам лес, - отметил Сергей Фургал. - Никакой губернатор лес дать не может. Если губернатор завтра подпишет распоряжение выделить бесплатно лес, прокуратура моментально отменит это постановление. Кроме того, я полагаю, против губернатора будет возбуждено уголовное дело как минимум о превышении должностных полномочий.

Также, по словам краевого министра промышленности Сергея Денисенко, компания может заниматься переработкой древесины, закупленной у сторонних организаций. Это, в свою очередь, позволит сохранить рабочие места.