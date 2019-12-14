В Хабаровском крае передано в суд дело «Леди Коготок», вырывавшей ногти у клиентов

Прокуратура Хабаровского края передала в суд уголовное дело жительницы Московской области, обвиняемой в мошенничестве и причинению вреда здоровью клиентам. Речь идет о ставшей известной на всю страну «леди Коготок» - Елене Дзык, 49 лет от роду, мастере маникюра и педикюра, как она себя называла.

ЗОЛОТОЙ ВОЯЖ

Поначалу Елена приобрела известность на своем YouTube-канале, где учила подписчиков премудростям ухода за ногтями. Позже, в 2018 году женщина решила отравиться в вояж по всей стране. Объявила, что посетит несколько городов, где проведет обучающие семинары и научит всех желающих за круглую сумму реконструкции и восстановлению поврежденных ногтей.

При этом, подчеркивают следователи, у нее не было ни лицензии на осуществление медицинской деятельности, ни даже медицинского образования.

К июлю 2018 года мастерица маникюра и обмана добралась до поселка Бычиха, что в пригороде Хабаровска. Во время семинаров она «обнаружила» у трех женщин опасное заболевание ногтей. «Леди Коготок» убедила слушательниц, что единственное спасение – удаление ногтевой пластины. Перепуганные женщины согласились. Позже настоящие врачи выяснили, что никаких заболеваний у них не было, необходимости в хирургической операции не стояло.

Как выяснили следователи, каждый слушатель семинара отдавал «специалистке» порядка 95 тысяч рублей за науку. Сами семинары, кстати, были незаконными, хирургические операции обвиняемая проводила в антисанитарных условиях, используя обезболивающее с сильными побочными эффектами.

«ОНИ МЕНЯ БЛАГОДАРИЛИ!»

Уголовное дело поначалу было возбуждено по статье 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло причинение вреда здоровью человека). Елена попыталась скрыться от следствия, сбежала в Москву, пряталась в съемных квартирах в Московской области. В июне 2019 года ее нашли и этапировали в Хабаровск.

Во время расследования достоверно установлено, что «мастер» провела такие же незаконные семинары еще в шести регионах России. И там тоже были потерпевшие – несколько человек, уверенные в высоком уровне образования Елены, согласились на травмирующую операцию.

Вину свою «леди Коготок» не признает, упорно утверждает, что действовала из благих побуждений, по уникальной, разработанное ею самой, методике. «Клиенты были мне благодарны, а ученики ездили за мной по всей стране», заявляет обвиняемая.

Елену обвиняют в мошенничестве в крупном размере, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, и в оказании медицинских услуг без лицензии. Если ее признают виновной, то ближайшие шесть лет женщина будет делать маникюр своим сокамерницам. При условии, конечно, что те согласятся.