Афиша мероприятий на 1, 2, 3 января 2020 в Хабаровске порадует любителей проводить время активно и творчески, а также с детьми - забеги и мастер-классы, детские вечеринки, а также новогодние экскурсии ждут вас в эти даты. Кроме того, все каникулы для горожан работают ледовые катки. Полный список действующих площадок, а также расписание работы главного катка на набережной и стоимость проката «Комсомолка» подготовила специально для вас.

АФИША НА 1 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Забег обещаний 2020

Это открытый праздничный забег для всех желающих. Утром 1 января мы начнем новую жизнь: дадим миллион обещаний себе и постараемся их выполнить в новом году.

Все вместе вы пробежите ровно 2020 метров по набережной. В прошлом году к яркой спортивной акции присоседилось уже несколько сотен жителей и гостей нашего любимого города. «Забег обещаний 2019» объединил хабаровчан разных возрастов. Среди участников было много семей с маленькими детьми в колясках. В прошлом году участники забега писали на стартовом номере самые разные обещания. Кто-то обещал себе заработать миллион рублей в новом году, пробежать марафонскую дистанцию, закончить учебу с красным дипломом, а кто-то обещал себе быть счастливым, здоровым и побороть лень. Эта яркая спортивная акция проходит 1 января во многих городах мира. Какими бы нереальными на первый взгляд ни казались обещания, участники акции уверяют - все сбывается.

Центральная набережная, возрастных ограничений нет, участие бесплатное. Регистрация участников с 11:00 на главном входе УКСК (напротив колеса обозрения), старт в 12:00. Телефон: 8 (4212) 28-13-14.

Мастер-класс «Елочные игрушки»

Не ждите чуда. Чудите сами. Точнее, творите! Приходите на новогодний мастер-класс по созданию елочных игрушек. Вы можете своими руками создать уникальные украшения для своей новгодней елки из эпоксидной смолы. Дети до 11 лет в сопровождении родителей.

Студия «Мир жидких техник», ул. Некрасова, 93. Начало: 12:30 и 13:30. Стоимость от 700 рублей. Телефон: 8-924-206-72-22.

АФИША НА 2 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Мастер-класс по изготовлению игрушки из шерсти «Мышка»

В «Арт-подвальчике» пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки из шерсти «Мышка».

Проведите праздничные выходные весело и с пользой! Запись обязательна.

«Арт-подвальчик», ул. Муравьева-Амурского, 17. Начало в 14:00. Стоимость 600 рублей. Запись по телефону: 8-914-541-86-96.

Спектакль «Мой первый снег»

Из историй, рассказанных папе перед сном, получилась сказка про любопытного Слоненка. Он никогда не видел снег. А если чего-то не видел, значит, этого не существует. Чтобы доказать свою теорию, отважный Слоненок отправляется к Северному полюсу. Это спектакль для маленьких первооткрывателей большого мира. Пока Слоненок открывает тайны Севера, ваш ребенок делает свои первые шаги в театре. Здесь вместо привычного зала - мягкие коврики, а вместо сцены - сказочный шатер. Самое главное - с этими куколками можно познакомиться.

Театр кукол, ул. Ленина, 35. Начало в 18:30. Консультации по онлайн-покупке билетов по телефону: 8 (800) 775-20-10, звонок бесплатный.

Выступление группы Perry Mason

Приходите на новогоднюю вечеринку с группой Perry Mason, чтобы насладиться хорошей музыкой и еще раз отметить праздник. Обращаем ваше внимание - возрастное ограничение 25+

Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. Начало в 21:00.Стоимость билетов от 400 рублей. Телефон: 8 (4212) 45-67-67.

Новогодний тур в Стойбище сородичей

Вас ждет сверхнасыщенная, познавательная, веселая и вкусная программа:

- Встреча гостей в фольклорном стиле и проведение обряда очищения;

- Увлекательный рассказ в семейном музее о культуре народов Приамурья;

- Фотосессия в ярких национальных костюмах;

- Экскурсия к верхним петроглифам пешком/на снегоходе, где вы увидите знаменитое изображение лося, лошади, кабана, дракона и масок шаманов;

- вкусный обед (уха на костре или мясной суп «Чоло» с полынью и грибами, рыба на костре, рыбные котлеты или пельмени, тала с черемшой, специями и соусом, картофель отварной с грибами, черемша соленая, морс натуральный ягодный, чай из местных трав с шиповником);

- национальные нанайские игры (стрельба из лука, прыжки через канат, игра «Чакпан», катание с горы на тюбах, катание на снегоходе).

Хабаровский край, с. Сикачи-Алян, ул. Максима Пассара, 4. Продолжительность поездки с 10:30 до 19:30. Стоимость билетов - 3600 рублей, детям до 10 лет скидка - 30%. Телефон: 8 924-205-35-73.

АФИША НА 3 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Мастер-класс «Портал в сказку»

А не хотите ли вы не только создать мультик, но и попасть в него? Если вы придете на мастер-класс, вам это удастся. В качестве мульт-героев мы используем либо готовые фигурки из нашей коллекции, либо придумываем и создаем новые. Но самое интересное, что снимать мы будем и самих мультипликаторов, и они смогут сами оказаться в своем мультфильме. Портал ждет ребят от 7 до 15 лет. А самое приятное - через две недели после мастер-класса вы получите смонтированный мультфильм на электронную почту.

Улица Краснореченская, 90, корпус 1, второй этаж, офис 215. Начало в 14:00. Стоимость билетов 500 рублей. Телефон: 8-924-311-39-57.

Новогодняя вечеринка для детей «Тайна Фараона»

Яркий праздник для ребят 9-11 лет в уникальном месте и с неожиданным сюжетом. Такого вы еще не видели! Погружение в Затерянный Проклятый город; тоннели, пещеры и неожиданные повороты сюжета; тайны, ловушки и загадки Древнего Египта; проверка на смелость и удачу; гробница Фараона и несметные богатства проклятого Властителя; угощение для участников; развлекательная программа и подарки; профессиональный фотограф.

Продолжительность программы 2 часа.

Улица Окружная, 13 А. Начало в 15:00. Стоимость билетов 1300 рублей. Запись по телефонам: 8 (4212) 94-55-50, WA 8-924-104-45-50.

Выступление Toriiceman

В афише на 3 января 2020 года для жителей и гостей Хабаровска выступление очаровательной Виктории в акустическом кавер-дуэте Toriiceman. Всех любителей красивой музыки и отличного женского вокала приглашают заглянуть на огонек.

Адрес: Chester art pub, ул. Ленинградская, 18. Начало в 22:00. Вход свободный. Телефон: 8 (4212) 38-17-08.