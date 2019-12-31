«Если жители захотят»: губернатор Хабаровского края не в восторге от возможности объединения с ЕАО

Возвращение Еврейской автономии под крыло Хабаровского края – тема, которую обсуждали в течение всего 2019 года. Весьма осторожно на такие перспективы намекал даже полномочный представитель президента Юрий Трутнев. А на ежегодной пресс-конференции 25 декабря свою позицию по данному вопросу озвучил губернатор региона. Сергей Фургал от идеи не в восторге.

ПРОБЛЕМА НА ПРОБЛЕМЕ

- Если жители двух регионов этого захотят, то пусть создают инициативные группы, собирают подписи, передают их в органы исполнительной власти, инициируют проведение референдумов, - подчеркнул он. - Если большинство жителей проголосуют за объединение и в том, и в другом регионе, то так тому и быть. Но нам в Хабаровском крае, на самом деле, и своих проблем «выше неба» хватает.

Позицию губернатора понять несложно. Еврейская автономия один из самых депрессивных районов России. Проблемы в ней, что называется, на каждом шагу, чего стоит один вечный отопительный кризис, решить который оказалось не по силам бывшему губернатору Александру Левинталю. Экс-губернатор оставил область в долгах как в шелках, и отбыл в отставку, передав полномочия Ростиславу Гольдштейну 5 декабря 2019 года.

ЛЕЙТЕСЬ, ДЕНЬГИ, ИЗ БЮДЖЕТА

Можно с определенной долей вероятности утверждать, для Хабаровского края интеграция с ЕАО не приведет ни к чему хорошему. Попробуем пофантазировать на тему того, к чему это приведет. Во-первых, объединенный регион неизбежно ждут выборы главы. Как ни сильна позиция Сергея Фургала на местах, широкой поддержки от федерального правительства ему ждать не приходится. Чего не скажешь о Ростиславе Гольдштейне. Для ЕАО он фигура малозначимая, но поддержку из центра получает приличную. Об этом, кстати, говорил, представляя исполняющего обязанности губернатора, и полпред Юрий Трутнев.

То есть, с политической стороны можно говорить о попытке создания «центра противовеса» главе Хабаровского края. Во-вторых, плачевное состояние экономики ЕАО неизбежно потребует вливаний из краевого бюджета Хабаровска, а это перераспределение фондов и сокращение объемов финансирования региональных проектов. То есть, как ни крути, а интеграция ЕАО в Хабаровский край для последнего не выгодна. Такого же мнения придерживается и доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.

- О присоединении ЕАО к Хабаровскому краю в нынешней обстановке речи идти не может. Это будет означать территориальное расширение влияния партии ЛДПР, с разгромным счетом выигравшей в этом году выборы в законодательную думу Хабаровского края и прошлогодние выборы губернатора, - прокомментировал политолог.

Что же, похоже, в новом году нас ждет много интересного. Редакция «КП-Хабаровск» продолжает следить за развитием ситуации.