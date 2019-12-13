Отставка Александра Левинталя: официальная версия и мнение политологов

Покинувший пост губернатора ЕАО Александр Левинталь, прокомментировал решение со своей отставкой.

- Будет смена работы, поэтому я подал в отставку, - сообщил он. - Пока не скажу, куда. Возможно, перееду в другой регион. Ушел досрочно, поскольку приближается срок выборов, поэтому нужно дать возможность человеку вписаться, показать себя. Я повторно участвовать в выборах не собирался.

Решение экс-главы региона у политологов удивления не вызвало. Еще в октябре специалисты прогнозировали отставку Александра Левинталя. Тогда же назывались три возможных кандидатуры: сенатор Ростислав Гольдштейн, бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» Вадим Зигман и бывший зампред правительства Хабаровского края Николай Брусникин. При этом, кандидатура Гольдштейна называлась приоритетной. Как видим - так и вышло.

Политолог Илдус Ярулин, доктор политических наук, профессор, прокомментировал для «КП» - Хабаровск» эту отставку:

Отставка Александра Левинталя: официальная версия и мнение политологовФото: Евгений КУЦ

- Вопрос этот обсуждался давно, решение принято ожидаемое. То, что оно так долго откладывалось, я связываю с разработкой новой программы по развитию Дальнего Востока. Проект программы Трутнев и Козлов (полпред президента по ДФО и министр по развитию ДВ – прим. ред.) уже скоро представят президенту. А значит пришла пора представить и человека, который будет ее воплощать в Еврейской автономии. Помимо кандидатуры сенатора Гольдштейна рассматривались и другие, в том числе – один силовик. Но, как видим, выбор сделан в пользу политика.

Предположу, что основной задачей врио губернатора станет подготовка к слиянию Еврейской автономной и Амурской областей. Во-первых, эти два региона очень похожи по условиям: основу их экономики составляют сельское хозяйство и горнодобывающая отрасль. Во-вторых, обе области граничат с Китаем и связаны с ним мостами. Точнее, в Благовещенске мост достроен, а в ЕАО еще нужно довести до конца. В-третьих, в Амурской области сейчас сильный губернатор, туда федеральный центр вливает хорошие деньги.

О присоединении ЕАО к Хабаровскому краю в нынешней обстановке речи идти не может. Это будет означать территориальное расширение влияния партии ЛДПР, с разгромным счетом выигравшей в этом году выборы в законодательную думу Хабаровского края и прошлогодние выборы губернатора.