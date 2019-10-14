Слухи о моей отставке сильно преувеличены? Губернатор ЕАО назвал новость о своем уходе «забавной»

В эти выходные телеграмм-каналы по всему региону всколыхнула новость: губернатор ЕАО Александр Левинталь - кандидат на вылет. По сообщениям в сетях, глава Еврейской автономии готовится покинуть свой пост. Называлась даже дата предполагаемого снятия - 15 октября.

Мнения доморощенных предсказателей, возможно, основываются на данных соцопросов, а еще вероятнее, на губернаторском рейтинге, в соответствии с которым Еврейская автономная область безусловно лидирует в так называемой «красной зоне». К тому же срок полномочий Левинталя, занимающего свой пост с 2015 года, близится к завершению, а значит, на носу очередная предвыборная гонка, которая финиширует 13 сентября 2020 года в очередной единый день голосования. Доработает ли до него действующий губернатор - вопрос интересный, ведь ЕАО отнюдь не относится к процветающим регионам. И с каждым днем ситуация все более ухудшается. Свою лепту внес Амурский паводок, но еще сильнее подмочил репутацию губернатора отопительный сезон. В сентябре на территории даже был введен режим ЧС, связанный с угрозой срыва его начала.

Однако сам Александр Борисович не унывает. Историю со своей отставкой он назвал «забавной».

- Может, я и уйду в отставку, но точно не сейчас, - прокомментировал он слухи. - Для начала нужно решить множество вопросов. Разобраться с выплатой компенсаций пострадавшим от паводка. Запустить отопительный сезон. Работы много, некогда думать об отставке.

Работы, действительно, что называется, «выше крыши». Бывший недавно с рабочим визитом в Хабаровском крае Юрий Трутнев подверг резкой критике деятельность главы ЕАО.

- Область обязана пройти отопительный сезон безаварийно, - отметил Юрий Трутнев. - Ситуация, когда к зиме область задает вопрос: «А на что нам отапливать поселения?», недопустима. Об этом нужно было думать заранее.

Справедливости ради стоит отметить, ситуация с началом отопительного сезона разрешилась только с помощью федеральных властей, благодаря которым жители встретили осенние холода с горячими радиаторами.

Между тем анонимные источники уже называют предполагаемых преемников Александра Борисовича. На его место якобы претендуют сенатор Ростислав Гольдштейн, бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» Вадим Зигман и бывший зампред правительства Хабаровского края Николай Брусникин.