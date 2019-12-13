Губернатор ЕАО Александр Левинталь покинул свой пост

То, что Еврейская автономная область переживает не лучшие времена, давно ни для кого не секрет. Ежегодный топливный кризис, весьма запущенная социальная сфера, проблемное здравоохранение - вот только вершина айсберга. Политологи еще осенью предсказывали отставку Александра Левинталя. Тогда волну слухов он решительно отмел, назвав «забавными».

- Может, я и уйду в отставку, но точно не сейчас, - говорил Александр Левинталь в октябре. - Для начала нужно решить множество вопросов. Разобраться с выплатой компенсаций пострадавшим от паводка. Запустить отопительный сезон. Работы много, некогда думать об отставке.

Александр Левинталь провел в кресле губернатора почти полтора годаФото: Архив КП

И вот, свершилось. Александр Левинталь ушел с должности по собственному желанию. Президент Владимир Путин с пониманием отнесся к желанию главы Еврейской Автономной области и 12 декабря подписал прошение об отставке. Пост губернатора временно займет член Совета Федерации от ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Чуть позже на официальном сайте Кремля появился текст соответствующего указа и официальный комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В числе прочего он уточняет, что Путин уже провел официальную рабочую встречу с преемником Александра Борисовича.

Выбор главы государства прокомментировал и полномочный представитель по ДФО и Арктике Юрий Трутнев.

- Ростислав Эрнстович Гольдштейн очень опытный человек и достаточно давно представляет в Совете Федерации Еврейскую Автономию, - отметил Юрий Трутнев. - Это человек успешный, который умеет добиваться поставленных целей. И это очень хорошее качество, поскольку в ЕАО необходимы значительные действия по повышению эффективности управления.

Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном. Фото kremlin.ru

КТО ТАКОЙ РОСТИСЛАВ ГОЛЬДШТЕЙН

Итак, что же мы знаем о новом исполняющем обязанности губернатора ЕАО? Ростислав Гольдштейн родом из Тверской области. Родился в поселке Селижарово 15 марта 1969 года. Выпускник рязанского филиала Московской академии экономики и права. В 1995 году получил там диплом по специализации «Административно-хозяйственное право и экономика». В 2007 окончил не существующий ныне университет Российской академии образования по специальности «Специалист коммерции». В 2009 Северо-западный филиал РанХИГС по специальности «Менеджер».

Свою политическую карьеру Ростислав Эрнстович начал в республике Коми, которую представлял в Госдуме с 2003 по 2015 год. Член Совета Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года. Член комитета по бюджету и финансовым рынкам, комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Депутат Государственной думы V и VI созывов, член фракции «Единая Россия». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019 год). Женат, воспитывает дочь. В активе четы Гольдштейн - восемь земельных участков, семь из которых имеют коммерческое назначение и принадлежат супруге.