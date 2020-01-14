Авария, из-за которой в Хабаровске остались без тепла 1700 жилых домов устранена

Снижение параметров давления и температуры начали фиксировать в жилых домах и социальных объектах поздно вечером 13 января. В «зону поражения» попали более тысячи семисот объектов сразу в трех районах краевой столицы — Центральном, Индустриальном и Южном. На места оперативно были вызваны аварийные бригады, перед которыми стояла задача не допустить переохлаждения теплоцентралей и слива воды. Специалисты организовали переподключение пользователей, однако уровень подачи все же был снижен. Батареи в домах остыли, также как и горячая вода.

- Трубы еле теплые, - пожаловалась жительница Южного микрорайона Юлия Ивашкина. - Полотенцесушитель в ванной вообще ледяной. И вода из крана такая же была.

Между тем, как отмечают в пресс-службе ГДК порыв на коллекторе подающей магистрали ТЭЦ-1, был локализован к девяти часам утра и, в настоящее время аварийные работы по устранению порыва завершены.

- Параллельно представителями компании, совместно с управляющими компаниями на местах проводится мониторинг температуры воздуха в помещениях, - отметили в пресс-службе ДГК. - Существенного снижения температуры на территории школ и детских садов не отмечено, она оставалась на отметке не ниже 21 градуса. В части жилых домов зафиксировано снижение температуры до + 19. В случаях снижения температуры воздуха в жилых помещениях ниже нормативных значений потребителям будет произведен перерасчет.

Сейчас подача теплоносителя ведется в штатном режиме. Давление в системе повышается. На устранении аварии задействовано было две бригады МУП «Тепловые сети». Работы велись силами двадцати четырех человек и шести единиц техники.

Напомним, это уже вторая крупная авария на теплосетях с начала года. Ранее, в результате крупного порыва в Комсомольске-на-Амуре, жители полтора часа могли любоваться фонтаном кипятка на проезжей части прямо в центре города.