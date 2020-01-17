Ученые предложили универсальный способ остановить вымирание кеты и горбуши в Хабаровском крае, но минприроды против

Ситуация с рыбой в Хабаровском крае по-прежнему остается напряженной. В частности в Ванинском районе выражение «ни хвоста, ни чешуи» становится печальным прогнозом. Специалисты отмечают, что численность красной рыбы в нерестовых реках катастрофически падает. Хуже всего ситуация на реке Тумнин, где сильно подорван рыбный потенциал. Это объясняют тем, что с 2011 года численность горбуши пошла на спад, а в 2012 году и вовсе резко сократилась. Река постепенно становится безрыбной, а в маловодные годы браконьеры буквально процедили Тумнин.

Есть просто непорядочные рыбаки, которые тихонько рыбачат, вооружившись орудиями лова. Есть те, кто прикрывается лицензиями на спортивно-любительскую рыбалку. Во втором случае количество добываемых водных биоресурсов строго ограничено, при этом использовать можно только спортивную снасть. Однако многие ловят сетями в неограниченном количестве, вывозят машинами.

- Рыбинспекторов мало, они физически не могут уследить за браконьерами. Нарушители выходят на промысел в основном ночью, в периоды, когда рыба идет на нерест, вылавливают практически всю. На следующий год скат малька будет минимальным, это, в свою очередь, приведет к тому, что через четыре года у берегов Тумнина не будет сколько-нибудь приличного подхода кеты и горбуши, - рассказывают в администрации Ванинского района.

ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ

Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО считают, что меры надо уже сейчас принимать. В частности речь идет именно о контроле в области спортивно-любительского рыболовства. Хабаровский край сравнили с Сахалинской областью и Приморским краем, где на нерестовых речках люди в рамках лицензии ловят рыбу спиннингами. Это соответствует правилам спортивной рыбалки. В Хабаровском же крае это больше промышленное рыболовство, прикрытое лицензиями на спортивную рыбалку.

- Выходом из ситуации могла бы стать добыча симы, но ситуация складывается непростая. Исследования показали, что этой рыбы уже достаточно много. Однако она занесена в Красную книгу, значит ее ловить нельзя. Сотрудники ТИНРО не раз писали обоснования, доказывали, что симу надо выводить из Красной книги, но минприроды и комиссия по краснокнижным видам против такого шага, - рассказали в администрации Ванинского района.

К слову, предлагают ученые и другой вариант - разрешить спортивно-любительский лов симы, а в разумных пределах еще и промышленный. Ни первое, ни второе пока реализовать не удается из-за полного запрета. Тем не менее, местные жители все равно умудряются под разными предлогами, в том числе под видом лова горбуши, камбалы и бычков добывать симу. Поэтому вновь возникает вопрос – может все-таки пересмотреть ситуацию с краснокнижной рыбой, тогда и людям было бы спокойнее, и государство могло бы получать от нее доход.

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