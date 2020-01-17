Шестилетняя хабаровчанка, вывезенная своим отцом из страны, нашлась в США

Вика пропала 21 августа. Не вернулась домой после урока рисования, куда ее повел отец. Родители девочки в разводе, однако по соглашению сторон Алексей навещал дочь, так было и в этот раз.

- Он забрал Вику около половины первого дня, - рассказала «КП-Хабаровск» Олеся, мама девочки. - Обещал, что они вернутся с прогулки около половины пятого, или в пять часов вечера. Но в назначенное время они не пришли. На телефонные звонки не отвечали.

Позже появилась информация о том, что Алексей вывез дочь в Корею. Там их след потерялся. Олеся обращалась во все возможные инстанции. Дело получило широкий общественный резонанс. Однако поначалу все было напрасно. И вот, свершилось чудо.

- Мы нашли Викушу! Она в США во Флориде, - поделилась радостью Олеся. - Я срочно оформляю визу, а пока в США вылетел мой адвокат - Татьяна Бренник. Она пришла в школу и организовала нам с Викушей видеозвонок. Боже, я так давно не видела доченьку! Я очень переживаю за нее! Вика рассказала, что папа плохо с ней обращается. Мне помогают посольство РФ в США, МИД РФ. Работает и DCF (аналог нашего органа опеки - прим.ред.). Сейчас будут уведомлены все органы США, FBI, State police, местная полиция. Школа не знала, что ребенок похищен, но теперь знает. Очень надеюсь, что до моего прилета орган опеки и полиция проследят, чтобы с моей доченькой все было в порядке.

Напомним, Алексей Смирнов и его шестилетняя дочь вылетели в Сеул днем 21 августа. Мужчина тщательно спланировал акцию продал имущество и закрыл свой бизнес. Ребенка он вывез по паспорту, сделанному без ведома матери, с которой состоит в разводе. Олеся обратилась за помощью в органы защиты правопорядка и социальные сети, пользователи которых и нашли девочку в Сеуле. Мать вылетела за ней, но не успела - Алексей снова скрылся. Позже, следы ребенка находились в Японии, Индонезии и Китае.

Редакция «КП-Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/755145" frameborder="0"></iframe> Видеозвонок в США.! другой источник

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