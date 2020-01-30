Соцслужбы Комсомольска-на-Амуре проверяет комиссия аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Ситуация с оставленными в Шереметьево мальчиками стала поводом для масштабных проверок. Генпрокуратура поручила прокурорам Московской области и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей с неблагополучными семьями. И сегодня в Комсомольске-на-Амуре приступила к работе комиссия аппарата уполномоченного по правам ребёнка РФ.

- Работа с региональными ведомствами по выяснению всех обстоятельств не дала желаемого результата, к сожалению, поэтому едем сами в Хабаровский край. И уверена, в ближайшее время будут не только приняты обоснованные решения, по-настоящему полезные детям, но и выявлены обстоятельства, по которым ситуация развивалась именно по такому сценарию, - написала накануне в своем аккаунте Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ. - Специалисты аппарата уполномоченного выезжают в регион для выяснения всех обстоятельств, а также с целью проверки деятельности органов системы профилактики.

Комиссия прибыла в Комсомольск рано утром и сразу же провела в администрации совещание. Далее представители аппарата федерального детского правозащитника разделились на несколько групп, усилились представителями администрации города и краевого правительства — каждая группа отправилась в конкретные социальные и детские учреждения. Естественно, одним из главных пунктов списка значится Центр помощи семье и детям — в нём дважды оказывались сыновья Виктора Гаврилова. Именно к ним у неспециалистов сложился основной вопрос: почему не заинтересовались тем фактом, что при живой, не лишенной родительских прав матери детей отец оставлял в соццентрах? Или устроило объяснение отца насчет «непутевости» бывшей жены? Думается, что комиссия это выяснит. А пока федеральные эксперты ознакомились с документацией, изучили условия содержания детей. Никаких комментариев на месте они не дают — всю информацию передают в Москву, выводы будут делать там.

На сегодня же у представителей аппарата детского омбудсмена запланирована встреча с бабушкой и дедушкой мальчиков, и, если позволят врачи, общение с мамой ребятишек. Женщина находится в роддоме на сохранении и написала официальную бумагу с просьбой её не беспокоить.

Кроме того, комиссия собирается посетить детский сад и школу, где занимались братья Гавриловы. После Комсомольска делегация отправится в Хабаровск, где также проверит детские дома и социальные учреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/757683" frameborder="0"></iframe> Проверки в Комсомольске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметьево, обнаружен в Ростове-на-Дону (Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»)

Полиция проверит, избивал ли отец, бросивший детей в Шереметьево, их мать (Женщина заявила, что экс-супруг систематически бил ее руками, ножом и выкидывал полураздетую на мороз)

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию (Сейчас его допрашивают следователи, выясняя причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии)

"Сказочница" - характеризуют мать оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, соседи Виктора Гаврилова (По версии опрошенных, вся вина за развал семьи лежит именно на женщине)