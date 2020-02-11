2020-02-11T07:40:54+03:00
Спорт

В «СКА-Хабаровск» пополнение: в клуб перешел новый 17-летний полузащитник

Контракт с воспитанником «Краснодара» подписан на три года [фото]
Борис КОКУРИН
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В «СКА-Хабаровск» пополнение: в клуб перешел новый 17-летний полузащитникВ «СКА-Хабаровск» пополнение: в клуб перешел новый 17-летний полузащитникФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Зовут нового игрока «красно-синих» Егор Новиков, ему 17 лет, и до января прошлого года парень обучался в академии футбольного клуба «Краснодар». Затем полгода играл в молодежке самарских «Крыльев Советов», где провел 15 матчей и забил два гола. Как сообщают в клубе, основное амплуа спортсмена - левый вингер, или, если сказать по-другому, крайний атакующий полузащитник. Это такая же роль, какую играют на поле Роналду и Месси.

- Текущий сезон Новиков начал в московском «Арарате», который выступал в зоне «Центр» ПФЛ. На его счету 10 матчей. Егор присоединился к армейцам еще на первом сборе. Тренерский штаб нашей команды успел задействовать его в нескольких контрольных матчах, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

В «СКА-Хабаровск» пополнение: в клуб перешел новый 17-летний полузащитник Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровск» пополнение: в клуб перешел новый 17-летний полузащитникФото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Кстати, контракт с перспективным футболистом долгосрочный - подписан на целых три года. Также ходят слухи, что к «СКА-Хабаровск» до конца сезона может присоединиться Михаил Гащенков - полузащитник «Ахмата». Его вроде бы видели в расположении команды на сборах в Турции, но пока официальных комментариев от клуба нет.

Напомним, что сейчас команда «СКА-Хабаровск» находится на сборах в турецком городе Белеке, где уже провела несколько товарищеских матчей с другими клубами. Последним противником для хабаровчан стала румынская команда «Петролул», несмотря на сильное давление «нефтяников» (именно так переводится их название), матч завершился со счетом 0:0. Уже завтра, 12 февраля, армейцы сыграют с армянским «Шираком», а 15 февраля с казахстанским «Шахтером». Затем у клуба будет небольшой перерыв, после которого сборы продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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