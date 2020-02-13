«Не пил, не употреблял, в словах невоздержан»: знакомые задержанного накануне «хабаровского маньяка» характеризуют его неоднозначно

Задержанный накануне по подозрению в совершении двух нападений на женщин в Южном микрорайоне Хабаровска 43-летний мужчина дает признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Однако по-прежнему открытым остается вопрос о том, что подвигло фигуранта к совершению преступления. В науке уголовного права есть такое понятие, как «мотив», и многое в расследовании зависит от личности правонарушителя. Итак, какой же он - «хабаровский маньяк»?

ВЕЛ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Район «Стройки» - окраина краевой столицы, место депрессивное. Именно здесь в одном из домов «сталинской» постройки вместе со своей престарелой матерью и ее гражданским супругом и обитал тот, кого народная молва окрестила «маньяком из Южного».

- Они здесь живут, сколько я помню, - рассказал сосед по подъезду. - Его я часто видел, он свой грузовик иногда практически под окно мне загонял. Но ругаться с ним (с подозреваемым - прим.ред.) не хотел. Он не пил, не курил, спортом занимался, но характером такой… взрывной. Мог и по матушке послать, за такими словами в карман не лез. В общем, я не связывался, себе дороже.

Можно предположить, что именно неуживчивый характер мужчины был причиной его неудач на любовном фронте. Женщины в его жизни менялись, но до ЗАГСа ни с одной он так и не дошел. Как показал сам подозреваемый на допросе в следственном комитете, на преступление его толкнула размолвка с любимой.

На задержание пригласили бойцов СОБРа, но их опыт не пригодился. Мужчина сдался добровольно.Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Задержан за нанесение тяжких телесных повреждений, - рассказал он следователям. - Преступления совершал из-за девушки, я хотел вернуть ее таким образом назад, резонанс сделать. План не сработал…

Тут стоило бы отметить, что в части «создать резонанс» план сработал отлично. Почти неделю город лихорадило от переполняющих соцсети противоречивых сообщений, а жители Южного микрорайона с наступлением темноты боялись выходить на улицу.

НЕ БЫЛ, НО ПРИВЛЕКАЛСЯ

В поле зрение правоохранителей мужчина попадал и ранее, хотя в местах не столь отдаленных не бывал, и вообще, судимостей не имеет.

- В 2017 году подозреваемый был задержан с предметом, изначально определенным, как холодное оружие, - поделился на условиях анонимности компетентный источник, близкий к следствию. - Впоследствии нож, изъятый у подозреваемого, не был признан холодным оружием. Дело возбуждено не было, однако факт привода и его обстоятельства отложились в памяти участкового.

Этот факт сыграл в задержании существенную роль. Другим важным обстоятельством стал фоторобот злоумышленника.

- Обе жертвы нападения выжили и хорошо запомнили нападавшего, - продолжает наш собеседник. - Был составлен крайне подробный фоторобот, опознать по которому подозреваемого для подготовленного специалиста - небольшая проблема. А дальше дело техники. На задержание пригласили бойцов СОБРа, но их опыт не пригодился. Мужчина сдался добровольно.

Следственный эксперимент на улице Ворошилова. Фото очевидца

И снова дадим слово «маньяку из Южного».

- И тут уже приехали ко мне домой товарищи и забрали меня, - рассказал он на допросе. - Я не виноват в этом. Телевизор не смотрю, соцсетями не пользуюсь, вчера, вот, на работе одна говорила, что маньяк в Южном завелся. Конечно, я предположил, что это обо мне - кто там еще может завестись? Виноватым я себя не чувствую.

Сейчас мужчина находится в изоляторе, дожидаясь, когда суд изберет ему меру пресечения. Ведется следствие, с которым подозреваемый активно сотрудничает. На следственных экспериментах, во дворах домов по улице Панфиловцев и Ворошилова, он уверенно показывает свой алгоритм действий. Вину признает. Но виноватым себя не считает. И не скрывает, если бы не задержание, вышел бы на кровавый промысел снова.