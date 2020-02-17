В Хабаровском крае очередной раз эвакуируют детские сады

Несмотря на уверения правоохранителей, кибератаки на дошкольные учреждения Дальнего Востока продолжатся с постоянством, достойным лучшего применения. Так, новая рабочая неделя началась с сообщений о взрывных устройствах, заложенных в детские сады Комсомольска-на-Амуре и краевой столицы.

- Сообщения начали поступать в первой половине дня, - рассказали в пресс-службе города Юности. - На данный момент такие сообщения поступили во все 53 дошкольных учреждения. Персонал детских садов оповестил правоохранительные органы, родителей и проводит эвакуацию детей в близлежащие образовательные и социальные учреждения. Также поступило сообщение о минировании корреспондентского пункта ГТРК.

В Хабаровске сообщения о минированиях также поступили по электронной почте. Алгоритм действий сотрудниками отработан до автоматизма.

- Электронные письма с сообщениями о заложенных взрывных устройствах поступили в 29 садов Хабаровска, - уточнила Елена Петрушина, главный специалист отдела дошкольного образования администрации города Хабаровска. - Однако, поскольку точные номера садов не были указаны, было принято решение об эвакуации всех ДОУ. Сейчас там работают специалисты. 13 учреждений уже вернулись к нормальной работе. Ничего подозрительного в них не нашли.

Напомним, волна сообщений о «минировании» поднялась на территории региона осенью 2019 года. По сообщению краевой прокуратуры, за 2019 год было зафиксировано более восьмидесяти звонков и электронных писем только на территории краевой столицы. В соответствии с инструкциями в каждом случае дети были оперативно выведены из учреждений, а сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр помещений. Ни в одном случае ничего опасного для жизни обнаружено не было. Наиболее масштабные "минирования" детских садов зафиксированы 30 декабря прошлого года. Тогда было эвакуировано более 70 дошкольных учреждений. 3 февраля из-за сообщений о заложенных в школах взрывных устройствах были отменены занятий.

Как отмечают правоохранители, поиск злоумышленников затруднен тем, что для хулиганских действий они используют так называемые «плавающие» ip-адреса, отследить которые затруднительно.