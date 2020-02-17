СКА-Хабаровск завершил второй этап сборов в турецком Белеке матчем с казахстанским «Шахтером»

Это третий и последний контрольный матч «СКА-Хабаровск» во второй части сборов в Турции. Напомним, что на втором этапе в Белеке армейцы из Хабаровска должны были провести три товарищеских встречи. Первую с «Петролулом» из Румынии - сыграли вничью, вторую с «Шираком» из Армении - проиграли 1:2, и третью с двукратным чемпионом Казахстана - «Шахтером» из Караганды.

- Уже на пятой минуте матча армейцы после неудачного выноса мяча оказались в роли догоняющих. Во втором тайме хабаровчанам удалось перехватить инициативу и создать несколько моментов у ворот соперников, но поквитаться за пропущенный мяч так и не удалось. Итог встречи - 0:1, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Сейчас у армейцев будет небольшой перерыв, и затем третий этап подготовки к чемпионату, после которого «СКА-Хабаровск» отправится продолжать сезон в Россию. Напомним, что сейчас «красно-синие» занимают восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 37 очков в первой части сезона, и на 11 очков отставая от «Чертаново», занимающей 4 место в первенстве.

Футбольный сезон для хабаровчан начнется в Саранске, где армейцы 9 марта сыграют с местной «Мордовией», идущей на 18 месте в таблице чемпионата. За эти сборы в стане «красно-синих» прибавилось новых игроков. Помимо Романа Мануйлова, который пришел в команду под Новый год, в «СКА-Хабаровск» будут играть: 17-летний полузащитник Егор Новиков, контракт с которым подписан на три года, и 27-летний игрок «Ахмата» центральный полузащитник Михаил Гащенков, взятый в аренду до конца сезона. Из потерь: Евгений Шляков, который вернулся в «Тамбов», и получивший травму Евгений Оанча.